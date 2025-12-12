¡Qué tensión! Hay empate “de momento”: Manu decide El Rosco en su última jugada

Manu y Rosa han disputado uno de sus duelos más igualados en El Rosco y también uno de los más largos. La tensión ha sido tal que durante cinco minutos han optado por el silencio, escondiendo al máximo su estrategia final. Además, han jugado por un bote icónico: 2.500.000 euros. Ambos han revelado si sus sueños, ante una cifra tan espectacular, han cambiado desde que empezaron a concursar.

Rosa ha comenzado este cara a cara con sólo dos segundos de ventaja. El factor tiempo ha sido importante, aunque esta vez no por escaso en ninguno de los dos atriles. Ambos han acumulado una buena secundada y eso les ha permitido ir a un ritmo tranquilo y sin precipitarse, evitando los errores no forzados. Al final de una primera vuelta muy pareja, se han visto empatados a 18 aciertos.

Poco a poco, los dos concursantes han ido sacando respuestas pendientes. Sin embargo, la prueba ha parecido detenerse cuando los marcadores reflejaban un 21-20 a favor de Rosa. Ambos se han refugiado en el “Pasapalabra” durante un largo reto, hasta que Manu ha movido ficha y ha empatado.

Ya en sus segundos finales, Rosa se ha sentido tentada a ir a por más. Sin embargo, se ha mordido la lengua y se ha plantado. “Hay empate, de momento”, ha resumido Roberto Leal. Manu tenía la última palabra: ¿aceptaba firmar tablas o guardada alguna palabra ganadora? ¡Dale al play y compruébalo!