Malú vuelve a la final de La Voz tres años después gracias a Audrey

El equipo de Malú vuelve a estar presente en la gran final de La Voz 2025 después de tres ediciones sin representación.

La coach madrileña celebró con emoción el paso de Audrey, la talent que comenzó su camino con un botón del arrepentimiento y que ha terminado conquistando al público con su evolución constante y su potente identidad vocal.

La semifinal dejó claro que Audrey es una de las historias más sorprendentes de la edición: pasó de no convencer en su primera Audición a ganarse un hueco en la final gracias al apoyo masivo del público.

Para Malú, su presencia marca el regreso de un equipo que llevaba años sin llegar a la última gala, convirtiendo esta clasificación en un momento muy especial para la coach.