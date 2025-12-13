Antena3
Carlos Quílez recuerda cómo su hermano y él casi pierden la vida electrocutados: "Nos quedamos los dos enganchados"

Ambos se quedaron enganchados a un cable en mal estado y, por suerte, saltaron los plomos. Desde entonces, siempre recuerda un consejo que le dieron para evitar que se repitiera la tragedia. ¡No te lo pierdas!

Carlos Quílez

La electricidad puede llegar a ser muy peligrosa, sobre todo cuando los circuitos están en mal estado. Es justo lo que vivió nuestro colaborador Carlos Quílez, que con 10 años casi pierde la vida tras electrocutarse intentando salvar a su hermano.

Ambos estaban jugando a la pelota con 10 y 5 años, cuando esta se coló por debajo de un armario. Su hermano metió la mano para cogerla y debió quedar enganchado a un cable en mal estado. "Se quedó enganchado, se le pusieron los ojos en blanco y empezó a temblar", recuerda.

Intentando salvar a su hermano, Quílez metió la mano también, algo que no se debe hacer, ya que conduce la electricidad. "Cogí la mano de mi hermano y empecé a temblar también", afirma.

Por suerte, a los 10 segundos saltaron los plomos, evitando una tragedia mayor. Dese entonces, aprendió que, si queremos separar a alguien que se está electrocutando, debemos hacerlo mediante una prenda de ropa o una tela, para evitar que nos electrocutemos nosotros también. ¡No te pierdas el truco que nos ha dado en el vídeo de arriba!

