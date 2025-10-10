La confesión de Manu sobre su pasado como futbolista: “Jugaba de delantero”

Después de 357 programas, cuando está a punto de convertirse en el concursante más longevo en toda la historia de Pasapalabra, aún quedan secretos de Manu por descubrir. El último lo ha revelado él mismo tras confirmar su permanencia en el programa en la Silla Azul, por la que ha tenido que pasar tras su derrota en el pasado Rosco.

Ha surgido por casualidad, después de que Roberto Leal animara a Javi Martín a seguir aprovechando “los remates” que le dejara Manu. El concursante ha aprovechado el símil futbolístico para comentar: “Yo jugaba de delantero”. Ha sorprendido al presentador, que ha comentado que sabía de su pasión por el ciclismo pero no que le gustara tanto el balón. De hecho, ha retado a sus amigos a que confirmen que es verdad.

Lo que Roberto no ha conseguido es que Manu revele de qué equipo es seguidor. Los invitados han bromeado con que “quiere seguir teniendo amigos”. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!