Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 10 de octubre

La confesión de Manu sobre su pasado como futbolista: “Jugaba de delantero”

Roberto Leal se ha mostrado sorprendido, ya que conocía la afición del concursante por el ciclismo pero no que también se le daba bien el balón.

La confesión de Manu sobre su pasado como futbolista: “Jugaba de delantero”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Después de 357 programas, cuando está a punto de convertirse en el concursante más longevo en toda la historia de Pasapalabra, aún quedan secretos de Manu por descubrir. El último lo ha revelado él mismo tras confirmar su permanencia en el programa en la Silla Azul, por la que ha tenido que pasar tras su derrota en el pasado Rosco.

Rosco de infarto: Manu falla y Rosa sentencia con un bote de 2.230.000 euros en juego

Ha surgido por casualidad, después de que Roberto Leal animara a Javi Martín a seguir aprovechando “los remates” que le dejara Manu. El concursante ha aprovechado el símil futbolístico para comentar: “Yo jugaba de delantero”. Ha sorprendido al presentador, que ha comentado que sabía de su pasión por el ciclismo pero no que le gustara tanto el balón. De hecho, ha retado a sus amigos a que confirmen que es verdad.

Lo que Roberto no ha conseguido es que Manu revele de qué equipo es seguidor. Los invitados han bromeado con que “quiere seguir teniendo amigos”. ¡No te pierdas este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

La insólita decisión de Rosa: se inmola en El Rosco cuando podría haber firmado el empate

La insólita decisión de Rosa en El Rosco: se inmola cuando podría haber firmado el empate

Alicia Borrachero hace pleno… ¡y Manu falla!: doble sorpresa en el ¿Dónde Están?

Doble sorpresa: derrota de Manu y pleno de Alicia Borrachero en el ¿Dónde Están?

Alicia Borrachero hace ‘Magia’ en La Pista gracias a Álvaro Soler

Alicia Borrachero hace ‘Magia’ en La Pista gracias a Álvaro Soler

La confesión de Manu sobre su pasado como futbolista: “Jugaba de delantero”
Mejores momentos | 10 de octubre

La confesión de Manu sobre su pasado como futbolista: “Jugaba de delantero”

Alfonso Goizueta
En plató

Sonsoles Ónega se emociona con Alfonso Goizueta, el finalista más joven del premio Planeta: "Eres muy grande"

Borjini
Sorprendente

Borjini, el mago de 11 años que sigue los pasos de Houdini, nos sorprende en directo con sus trucos

Con tan solo 11 años, Borja García tiene claro que la magia va a ser parte de su vida. Tanto que vive a caballo entre los escenarios y las clases online que le permiten compaginar los estudios con sus ensayos.

Hostelera
Lo vemos

Los hosteleros pierden clientes por la subida de precios del menú del día: "Hay mucha gente que se va a comer al súper"

Los menús del día han subido casi un 8% tan solo dos años. Este aumento generalizado de los precios ha provocado una pérdida de clientes en los bares, ya que muchos eligen comer de tupper o irse al supermercado.

Vecina del hombre detenido por violar a su hija

Vecina del hombre acusado de violar a su hija de 8 años con un amigo: "Aquí siempre hemos visto peleas, alcohol..."

Exoesqueleto

Alejandro compra un exoesqueleto deportivo para sus rutas por la montaña: "Es como si te quitara 30 kilos"

Estafada por el pastor de su iglesia

Virginia, estafada por el pastor de su iglesia: "Se ganó mi confianza diciendo que era constructor, pero me dejó la casa demolida"

Publicidad