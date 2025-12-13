Antena3
“Una noche más en este maravilloso plató”: Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche

Jorge Fernández y Laura Moure presentan un programa más del especial de los sábados de La ruleta de la suerte.

Laura Moure y Jorge Fernández

Julio Gil López
El éxito de la edición especial de La ruleta de la suerte tiene varios factores, entre ellos la buena conexión de los presentadores con los concursantes y la banda. También, es de gran ayuda el gran aumento de los premios.

La banda es una pieza fundamental de este programa. Tayra Taeylor y Joaquín Padilla ponen el lado musical, dejando momentazos y pasos de bailes muy inesperados.

La novena entrega de esta edición trae muy buenos momentos y premios increíbles. El sábado 13 de diciembre, en Antena 3.

