¿Cuántos años cumple Manu?: “Me estoy haciendo viejo en Pasapalabra”

Últimamente, cada tarde da un motivo para la celebración en Pasapalabra.Manu y Rosa hicieron historia el pasado programa al convertirse en la pareja con más duelos, 198 y subiendo, en los 25 años de historia del concurso. En el próximo, la gallega podría entrar en el club de los bicentenarios.

Y, entre medias, Roberto Leal ha descubierto una efeméride también importante: ¡Manu cumple años! El concursante ha dejado a un lado su discreción habitual para confirmarlo. Además, ha comentado: “Es el segundo cumpleaños que paso aquí”. Incluso ha bromeado: “Me estoy haciendo viejo en Pasapalabra”.

Por supuesto, Manu no se ha librado de alguna broma por parte del presentador: “Cuando cumplas 40, hacemos algo grande”. Porque, ¿cuántas velas ha tenido que soplar este 2 de septiembre? El concursante ha revelado su edad y, sin duda, parece saber el secreto de la eterna juventud porque no la aparenta. ¡Descúbrela en el vídeo!