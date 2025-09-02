Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de septiembre

¿Cuántos años cumple Manu?: “Me estoy haciendo viejo en Pasapalabra”

El madrileño ha revelado que es el segundo cumpleaños que celebra como concursante, mientras que Roberto Leal ha bromeado con su edad.

¿Cuántos años cumple Manu?: “Me estoy haciendo viejo en Pasapalabra”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Últimamente, cada tarde da un motivo para la celebración en Pasapalabra.Manu y Rosa hicieron historia el pasado programa al convertirse en la pareja con más duelos, 198 y subiendo, en los 25 años de historia del concurso. En el próximo, la gallega podría entrar en el club de los bicentenarios.

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante… ¡y con un final inesperado!

Y, entre medias, Roberto Leal ha descubierto una efeméride también importante: ¡Manu cumple años! El concursante ha dejado a un lado su discreción habitual para confirmarlo. Además, ha comentado: “Es el segundo cumpleaños que paso aquí”. Incluso ha bromeado: “Me estoy haciendo viejo en Pasapalabra”.

Por supuesto, Manu no se ha librado de alguna broma por parte del presentador: “Cuando cumplas 40, hacemos algo grande”. Porque, ¿cuántas velas ha tenido que soplar este 2 de septiembre? El concursante ha revelado su edad y, sin duda, parece saber el secreto de la eterna juventud porque no la aparenta. ¡Descúbrela en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

¿Cuántos años cumple Manu?: “Me estoy haciendo viejo en Pasapalabra”

¿Cuántos años cumple Manu?: “Me estoy haciendo viejo en Pasapalabra”

Susto de Manu en la Silla Azul: un fallo le deja al borde de la eliminación de Pasapalabra

Susto de Manu en la Silla Azul: un fallo le deja al borde de la eliminación de Pasapalabra

Juanra Bonet

Juanra Bonet se abre hablando de la paternidad: "Tener un hijo es como un videojuego modo fácil, pero dos es modo difícil"

Burguera
Exclusiva

Andrés Burguera, hijo de Pajares, contesta a las críticas por su físico: "Habrá gente a la que le gustaré y gente a la que no"

Sonsoles Ónega
Emotivo

Sonsoles Ónega se emociona con las palabras de Nada al descubrir en directo que su secuestrador ha muerto

Nada
Exclusiva

Nada, secuestrada y esclavizada a los 9 años, en televisión por primera vez: "He perdonado a mi secuestrador"

Durante siete meses, Nada vivió como una esclava, secuestrada en Bolivia por un hombre que abusaba de ella y la obligaba a trabajar diariamente. Hoy, convertida en una adulta, nos cuenta cómo vivió lo que ella define como un verdadero infierno.

Tener un hijo siendo amigos
De amigos a padres

Thomas y Maia deciden tener un hijo siendo amigos: "Está todo hablado, cuando conocemos a alguien, nos lo contamos"

Ambos tenían claro que querían ser padres y decidieron seguir adelante con su proyecto, pese a no ser pareja. Thomas y Maia nunca han tenido un vínculo romántico, pero comparten un proyecto de vida que aseguran que es libre y está lleno de amor.

Malú, coach en Antena 3

Emoción, garra y pasión en el escenario: Malú afronta una nueva temporada como coach de La Voz 2025

Carmen Lomana

Carmen Lomana confirma que tiene nuevo novio: "Se llama Antonio, es viudo e Inspector de Hacienda"

Carmen Lomana

Carmen Lomana recuerda el desplante de Bertín Osborne en una fiesta: "No pensaba que era tan impresentable"

Publicidad