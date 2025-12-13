Oihan, Kimy, Antía y Audrey son los finalistas de La Voz 2025

La última semifinal de La Voz comenzó con una apertura tan potente como inesperada. Mika, Malú y Sebastián Yatra fueron los encargados de encender la noche interpretando ‘Me fui’ y ‘En guerra’, un medley que llenó el plató de energía y sirvió como pistoletazo de salida para una gala decisiva. El público estalló en aplausos desde el primer segundo, mientras que Pablo López tuvo que ver la actuación desde su sillón rojo porque no se encontraba bien.

Aun así, fiel a su compromiso con su equipo, el malagueño reunió fuerzas para subir más tarde al escenario y cantar ‘El patio’ junto a sus semifinalistas, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Con el arranque marcado por la emoción y la sorpresa, llegó el turno de los ocho semifinalistas, que defendieron sus temas con máxima entrega y personalidad. Uno tras otro fueron llenando el escenario de sensibilidad, potencia y estilo propio, mientras el público votaba en directo desde sus casas a través de la web de Antena 3 para decidir qué talento merecía un puesto en la gran final. La tensión crecía minuto a minuto, y cada actuación podía ser decisiva.

La última semifinal reunió a un cartel de invitados de primer nivel que no quisieron perderse esta cita tan especial. El escenario de La Voz se convirtió en un concierto donde grandes figuras de la música compartieron momentos inolvidables con los talents.

Entre ellos destacó Pablo Alborán, cuya aparición sorpresa elevó la emoción del plató al unirse a una de las actuaciones más aplaudidas de la noche con Carla Morrison y los semifinalistas del equipo de Mika.

Vanesa Martín también regresó a La Voz para acompañar a los semifinalistas del equipo Yatra, mientras que Joaquina volvió al escenario para reencontrarse con el equipo de Malú y firmar una actuación llena de sensibilidad y complicidad. Chiara Oliver tampoco quiso perderse la semifinal para cantar junto a Antía y Aroa.

Los coaches también cantaron con sus finalistas en esta semifinal. Como hizo Pablo López, Malú compartió escenario con Audrey y Victoria al cantar 'Ni un segundo' mientras que Yatra puso ritmo al plató con Kimy y Oihan y 'Pareja del año', al igual que Mika con sus semifinalistas.

Se rompen los equipos tras las votaciones

Tras una noche llena de emoción, actuaciones memorables y tensión en el plató, solo cuatro talents lograron su pase a la gran final del próximo viernes. Llegaba el momento más tenso de la noche y Eva anunció el nombre de los cuatro artistas que aspiran a convertirse en la mejor voz del país: Oihan, Kimy, Antía y Audrey.

Mika se quedó sin representación en la final después de perder a sus dos semifinalistas, Pedro y Javier. Por el contrario, Sebastián Yatra logró colar a sus dos talents, convirtiéndose en el único coach con doble presencia en la última gala.

La noche también tuvo un significado especial para Malú, que rompe una racha de tres años sin representación en la final gracias a Audrey, una talent que entró con botón del arrepentimiento y que ha ido conquistando al público poco a poco. Y Pablo López, que vivió una semifinal emocionalmente intensa junto a su equipo, finalmente se verá representado con Antía, su robo a Sebastián Yatra.