Manu hace historia como el concursante más longevo de Pasapalabra y dedica un conmovedor mensaje a su abuela

Parecía inalcanzable el récord de permanencia que dejó Orestes Barbero. Sin embargo, nada es imposible. Manuel Pascual comenzó a participar el 18 de mayo de 2024, sin saber entonces cuán lejos podría llegar. Ahora ya lo ha descubierto: con 361 programas, Manu se ha convertido en el concursante más longevo en toda la historia de Pasapalabra.

Roberto Leal ha pedido “fanfarria fuerte y aplauso tremendo” para celebrar un hito tan importante e histórico. Desde ahora, Manu irá marcando, con cada tarde que siga jugando, el nuevo récord de longevidad en Pasapalabra. “De todas las cosas que pensé vivir, ésa no estaba en mi sueño y me he tenido que despertar para seguir soñando”, ha afirmado, visiblemente emocionado, antes de El Rosco.

El madrileño ha dado las gracias a todos los que le han “apoyado” y “soportado”, especialmente a su familia. Además, ha mandado un mensaje especial a su abuela, Sandra, porque siempre veía Pasapalabra con ella antes de que él mismo se convirtiera en protagonista y ahora ella está disfrutando de verle hacer historia. ¡Revive en el vídeo este momento histórico!