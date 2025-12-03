Antena 3 LogoAntena3
El curioso balance que Manu hace de sus duelos contra Rosa: “No hemos empatado mucho”

Los dos concursantes firmaron su empate número 79 de los 265 duelos que llevan, lo que significa que firman tablas en menos de un tercio de sus roscos.

Alberto Mendo
Publicado:

El nuevo cuarteto de invitados de Pasapalabra ha comenzado su visita tan tranquilo como los concursantes. Manu y Rosa han recibido a Alain Hernández, Lorena Gómez, Cristina Alcázar y José Manuel Zapata con la sonrisa y la tranquilidad de no tener que pasar por la Silla Azul. Se han ahorrado ese estrés tras el empate que protagonizaron en el pasado Rosco.

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

Manu ha comentado la estadística después de que Roberto Leal revelara que han firmado tablas 79 veces. “No hemos empatado tanto”, ha valorado el concursante. Teniendo en cuenta que son 265 duelos, tantos como programas que lleva Rosa, supone que menos de un tercio de sus roscos terminan con empate.

Lo mejor para los dos es que programas así empiezan con un mejor rollo en ambos equipos, especialmente en el azul porque no tiene que sufrir la incertidumbre de quién será su capitán. Mientras, el bote ha vuelto a crecer: ¡ha llegado a 2.464.000 euros!

