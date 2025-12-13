Pablo López llega a la final con Antía, su robo del equipo Yatra

A pesar de haber pasado la última semifinal enfermo en plató, la gala ha tenido un final feliz para Pablo López, ya que el público ha decidido que Antía pase a la Gran Final del programa.

La gallega ha conquistado al público con su interpretación de 'Quererte bonito' sola en el escenario y con las actuaciones que hizo con su coach, con su asesora y con su compañera en la semifinal, Aroa.

A Pablo López le ha salido muy rentable el robo que en su día le hizo a Sebastián Yatra, ya que Antía se ha colado en la final y es la única representante de su equipo. ¿Se convertirá en la mejor voz del país?