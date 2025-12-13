Antena3
Pablo López llega a la final con Antía, su robo del equipo Yatra

El público ha decidido que la gallega llegue a la final y lucha por convertirse en la mejor voz del país después de conquistar con su interpretación de 'Quererte bonito'.

Patri Bea
Publicado:

A pesar de haber pasado la última semifinal enfermo en plató, la gala ha tenido un final feliz para Pablo López, ya que el público ha decidido que Antía pase a la Gran Final del programa.

La gallega ha conquistado al público con su interpretación de 'Quererte bonito' sola en el escenario y con las actuaciones que hizo con su coach, con su asesora y con su compañera en la semifinal, Aroa.

A Pablo López le ha salido muy rentable el robo que en su día le hizo a Sebastián Yatra, ya que Antía se ha colado en la final y es la única representante de su equipo. ¿Se convertirá en la mejor voz del país?

De Laura Pausini a David Bustamante: estos son los diez artistas invitados de la Gran Final de La Voz

Oihan, Kimy, Audrey y Antía, finalistas de La Voz 2025

Oihan, Kimy, Antía y Audrey son los finalistas de La Voz 2025

La actuación de Joaquina con las semifinalistas de Malú conquista al público
Actuación | última semifinal

Aroa ilumina la última semifinal de La Voz con su versión de ‘Bésame bonito’
Actuación | Última semifinal

Complicidad y energía: Yatra canta con Oihan y Kimy ‘Pareja del año’ en un número inolvidable
Actuación | Última semifinal

El coach colombiano se subió al escenario con sus dos semifinalistas para interpretar uno de sus mayores éxitos.

Victoria
Actuación | última semifinal

Sensibilidad y verdad en el escenario: Victoria cautiva con Carlos Rivera

La talent del equipo Malú llega a la última semifinal con ‘¿Cómo pagarte?’ en el escenario de La Voz.

Chiara conmueve en La Voz con una versión espectacular de ‘Puzzle’ junto a Aroa y Antía

Kimy

¡El momento más mágico de la noche! Kimy emociona al público con ‘Before You Go’

Pedro

‘Beautiful’ resuena con fuerza en la voz de Pedro y así reacciona su coach

