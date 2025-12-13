Natalia Sánchez, sobre la trama de Begoña y Gabriel en Sueños de libertad: "La que se nos viene"

Natalia Sánchez nos ha hablado sobre la trama de su personaje Begoña Montes con Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón.

A pesar de que el primo de los De la Reina les ha mentido a todos, ha estado muy cerca de ser descubierto tras la llegada de Delia, su madre biológica, quien él dijo que estaba muerta. ¡Casi le desenmascara Andrés!

No obstante, una vez más, su ahora marido la ha vuelto a engañar y ella ha creído las excusas que ha puesto... En lugar de creer a Andrés, que es el único que no se fía de Gabriel.

"Esta trama es una locura", ha confesado la actriz, en referencia a todo lo que le pasa a su personaje.

Begoña, en su mejor momento con él, descubre la mentira sobre su madre... ¡Y vuelve a decepcionarse! Sin embargo, Gabriel vuelve a hacerle el lío y ella le cree de nuevo: "es una huida hacia adelante, otra vez".

La actriz desvela que esta trama trae "muchas cosas" sobre todo cuando Begoña vaya descubriendo más mentiras de Gabriel... ¿qué va a pasar? ¿Abrirá los ojos Begoña? ¿Será demasiado tarde?

"La que se viene", confiesa Natalia entre risas.

