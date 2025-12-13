Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

No te lo puedes perder

Natalia Sánchez, sobre la trama de Begoña y Gabriel en Sueños de libertad: "La que se nos viene"

La actriz habla de la trama de su personaje con Gabriel y cómo se van a ir complicando las cosas.

Natalia Sánchez

Publicidad

Natalia Sánchez nos ha hablado sobre la trama de su personaje Begoña Montes con Gabriel, interpretado por Oriol Tarrasón.

A pesar de que el primo de los De la Reina les ha mentido a todos, ha estado muy cerca de ser descubierto tras la llegada de Delia, su madre biológica, quien él dijo que estaba muerta. ¡Casi le desenmascara Andrés!

No obstante, una vez más, su ahora marido la ha vuelto a engañar y ella ha creído las excusas que ha puesto... En lugar de creer a Andrés, que es el único que no se fía de Gabriel.

Andrés

"Esta trama es una locura", ha confesado la actriz, en referencia a todo lo que le pasa a su personaje.

Begoña, en su mejor momento con él, descubre la mentira sobre su madre... ¡Y vuelve a decepcionarse! Sin embargo, Gabriel vuelve a hacerle el lío y ella le cree de nuevo: "es una huida hacia adelante, otra vez".

La actriz desvela que esta trama trae "muchas cosas" sobre todo cuando Begoña vaya descubriendo más mentiras de Gabriel... ¿qué va a pasar? ¿Abrirá los ojos Begoña? ¿Será demasiado tarde?

"La que se viene", confiesa Natalia entre risas.

Para descubrir todo lo que se viene, no te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad en Antena 3.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez, sobre la trama de Begoña y Gabriel en Sueños de libertad: "La que se nos viene"

Mónica

Despedimos a Mónica: una mujer fuerte, pasional y valiente que dio su vida por Octavio

Capítulo 456 de Sueños de libertad; 12 de diciembre: Gema, decidida a seguir adelante con el embarazo

Capítulo 456 de Sueños de libertad; 12 de diciembre: Gema, decidida a seguir adelante con el embarazo

Andrés, incapaz de convencer a Delia de las mentiras de su hijo... ¡la ha manipulado a ella también!
Capítulo 456

Andrés, incapaz de convencer a Delia de las mentiras de su hijo... ¡la ha manipulado a ella también!

Joaquín teme la actitud de Gema ante el embarazo: “Para mí es más importante tu vida”
Capítulo 456

Joaquín teme la actitud de Gema ante el embarazo: “Para mí es más importante tu vida”

Manuela advierte a Claudia sobre Maripaz: “Ten mucho cuidado con ella”
Capítulo 456

Manuela advierte a Claudia sobre Maripaz: “Ten mucho cuidado con ella”

A su tía no le hace ninguna gracia la joven que ha contratado para la casa cuna, pero a Claudia le molestan sus advertencias.

Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!
Capítulo 456

Gabriel tiene un acercamiento con Delia... ¡pero sigue juzgándola!

El abogado es duro con su madre a pesar de la enfermedad que tiene, aunque esta vez le ha ayudado frente a todos los De la Reina.

“Si no paras, yo tampoco”: Uras presiona a Seren en comisaría en los próximos capítulos de Renacer

“Si no paras, yo tampoco”: Uras presiona a Seren en comisaría en los próximos capítulos de Renacer

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

Roque Ruíz interpreta a Braulio en Las hijas de la criada, “un joven empresario con orígenes humildes”

Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

“Tú y yo dejaremos juntos esta vida”: Akin lleva su venganza hasta el límite en Una nueva vida

Publicidad