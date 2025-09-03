¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra

Manu y Rosa han compartido ya tanto tiempo juntos en Pasapalabra que se han convertido en la pareja más longeva en toda la historia del concurso, al superar los 197 duelos que Rafa Castaño y Orestes Barbero protagonizaron juntos. A estas alturas, es evidente la complicidad que hay entre el madrileño y la coruñesa, pero... ¿hasta qué punto se conocen?

Los dos concursantes han pasado por un test de compatibilidad sobre temas muy diferentes: el uno tiene que acertar los gustos del otro. La primera pregunta ha sido fácil: los dos coinciden en que Pasapalabra es su programa favorito. Después, ha ido creciendo la dificultad: serie, libro, ciudad de España y del mundo, comida y postre, grupo o artista favorito... Ambos han tratado de recordar sus conversaciones o esos secretos que han podido ir revelando en algún momento del concurso.

La respuesta era evidente sobre su presentador favorito: Roberto Leal. "Nos hace las cosas muy amenas, es el que te levanta la moral y, además, es que para mi gusto presenta fenomenal", asegura Manu, aclarando que ya lo pensaba como espectador antes que como concursante. Rosa también cree que el sevillano es "una parte del éxito de Pasapalabra".

Para terminar, ambos también opinan lo mismo sobre la rivalidad y el compañerismo en este concurso. "Cuando quieres ir a por el bote, tu rival no es el compañero sino El Rosco", manifiesta Rosa. Manu aporta otro detalle que sólo ha sido posible gracias a su nuevo récord de duelos junto a la coruñesa: "Siempre es mejor tener un rival fijo porque ya vas pillando sus rutinas, sus tácticas y, cuando uno tiene un mal día, dejarle su espacio, todo ese tipo de cosas". ¡No te pierdas este test tan interesante en el vídeo!