Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Récord de duelos

¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra

Los dos concursantes aseguran que, más que rivales, son compañeros porque su lucha realmente es contra El Rosco.

¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Manu y Rosa han compartido ya tanto tiempo juntos en Pasapalabra que se han convertido en la pareja más longeva en toda la historia del concurso, al superar los 197 duelos que Rafa Castaño y Orestes Barbero protagonizaron juntos. A estas alturas, es evidente la complicidad que hay entre el madrileño y la coruñesa, pero... ¿hasta qué punto se conocen?

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante… ¡y con un final inesperado!

Los dos concursantes han pasado por un test de compatibilidad sobre temas muy diferentes: el uno tiene que acertar los gustos del otro. La primera pregunta ha sido fácil: los dos coinciden en que Pasapalabra es su programa favorito. Después, ha ido creciendo la dificultad: serie, libro, ciudad de España y del mundo, comida y postre, grupo o artista favorito... Ambos han tratado de recordar sus conversaciones o esos secretos que han podido ir revelando en algún momento del concurso.

La respuesta era evidente sobre su presentador favorito: Roberto Leal. "Nos hace las cosas muy amenas, es el que te levanta la moral y, además, es que para mi gusto presenta fenomenal", asegura Manu, aclarando que ya lo pensaba como espectador antes que como concursante. Rosa también cree que el sevillano es "una parte del éxito de Pasapalabra".

Para terminar, ambos también opinan lo mismo sobre la rivalidad y el compañerismo en este concurso. "Cuando quieres ir a por el bote, tu rival no es el compañero sino El Rosco", manifiesta Rosa. Manu aporta otro detalle que sólo ha sido posible gracias a su nuevo récord de duelos junto a la coruñesa: "Siempre es mejor tener un rival fijo porque ya vas pillando sus rutinas, sus tácticas y, cuando uno tiene un mal día, dejarle su espacio, todo ese tipo de cosas". ¡No te pierdas este test tan interesante en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

Joaquín 'se pica' con Susana jugando al No sé cuántos segundos: "¿Me puedes acompañar una vez?"

Joaquín 'se pica' con Susana jugando al 'No sé cuántos segundos': "¿Me puedes acompañar una vez?"

Toni Bolaño y Javier Caraballo

Tensión entre Toni Bolaño y Javier Caraballo por el encuentro de Illa y Puigdemont: "Es un delincuente y hay que ir a agasajarlo"

ETV ANNA SIMON

Anna Simon: “Me costaría mucho ir a buscar pareja a la televisión, pero me encanta la gente que lo hace”

¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra
Récord de duelos

¿Cuánto se conocen Manu y Rosa? El test que demuestra su compenetración como pareja histórica de Pasapalabra

Hoy, El Hormiguero recibirá a Arturo Pérez-Reverte
A las 21:45 horas

Hoy, El Hormiguero recibirá a Arturo Pérez-Reverte

Rubén Amón, sobre Pedro Sánchez: "Está somatizando las desgracias que está experimentando"
Sin pelos en la lengua

Rubén Amón, sobre Pedro Sánchez: "Está somatizando las desgracias que está experimentando"

Durante la primera tertulia de la temporada, el colaborador ha hablado sin tapujos sobre la primera entrevista del presidente del Gobierno después de un año.

Vuelve a ver la entrevista completa a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero
Espectacular

Vuelve a ver la entrevista completa a Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero

El exfutbolista y su mujer han vuelto a ser los protagonistas de una noche inolvidable en el programa.

La revolución en el mundo de la extinción de incendios: César Sallén muestra su último invento

La revolución en el mundo de la extinción de incendios: César Sallén muestra su último invento

La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"

La imagen exclusiva de Joaquín y Susana en El capitán en Japón: "Llegue a hacer un combate de sumo"

Susana Saborido confiesa la última liada de Joaquín tras una barbacoa con amigos: "Me quedé fuera de casa"

Susana Saborido confiesa la última liada de Joaquín tras una barbacoa con amigos: "Me quedé fuera de casa"

Publicidad