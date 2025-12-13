Antena3
Mika se queda sin representación en la final de La Voz 2025

El coach, en su primera vez en el formato, no ha conseguido meter ni a Pedro ni a Javier a la final.

Mika

Julián López
Publicado:

La última semifinal de La Voz 2025 ha estado plagada de grandes actuaciones en las que las emociones han estado a flor de piel, una noche que nos ha dejado, lamentablemente, a un coach 'derrotado'.

Cada coach llegaba a la última semifinal con dos talents, y nos hubiese encantado que cada uno tuviese representación en la final, pero el público no ha votado ni a Javier ni a Pedro, dejando a Mika sin talents para la final.

Javier fue el primer talent de Mika en subirse al escenario, interpretando '¿Y si fuera ella?' de Alejandro Sanz, mientras que Pedro nos dejó sin palabras con su versión de 'Beautiful', de Christina Aguilera.

Pedro

Lamentablemente, ninguno de los dos estuvo entre los favoritos del público y no han llegado a la final, quedándose Mika sin representación en la última gala de la edición. ¡Qué pena!

Eva y coaches

Estos son los ocho semifinalistas de La Voz 2025 tras una primera semifinal frenética

