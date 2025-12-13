Sebastián Yatra arrasa y lleva a sus dos semifinalistas a la final de La Voz 2025

El gran vencedor de la semifinal fue sin duda Sebastián Yatra, que hizo historia en esta edición al clasificar a sus dos semifinalistas, Oihan y Kimy, directamente para la final. El coach colombiano se convierte así en el único con doble representación en la última gala, un hito que refleja la fuerza y diversidad de su equipo.

Ambos talents han demostrado una evolución extraordinaria: Oihan, la gran transformación del concurso, y Kimy, una de las voces más personales y queridas por el público. Su doble presencia en la final convierte a Yatra en el coach a batir en la recta final de La Voz 2025.