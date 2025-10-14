Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 14 de octubre

El insólito vínculo entre Ricardo Gómez y Manu: “Compartieron algo en el pasado”

El actor y el concursante han revelado a Roberto Leal qué les une, mucho antes de coincidir en Pasapalabra.

Alberto Mendo
Publicado:

El pasado de Manu es un filón lleno de anécdotas. Algunas, como su afición al fútbol, las cuenta él mismo… pero tanto o más sorprendente es que, en los últimos programas, están siendo los invitados de Pasapalabra quienes están revelando esos detalles curiosos de su vida. Hace unos días, Natalia Sánchez destapó la “bonita historia de amor” que les une desde hace años gracias al teatro y a un amigo común.

Natalia Sánchez y Manu destapan su “bonita historia de amor” gracias al teatro

En esta ocasión, Roberto Leal ha descubierto que Manu también tiene un vínculo con Ricardo Gómez, que justo ha comenzado una nueva visita a Pasapalabra. El presentador lo ha escuchado fuera de cámara y no se ha resistido a saber más ya: “Compartieron algo en el pasado”.

Los dos lo han confirmado y han revelado de qué se trata, lo que al actor le ha hecho reflexionar. “Algo he hecho mal”, ha bromeado, aunque Manu ha terminado llegando a la misma conclusión. ¡Dale al play y descubre este secreto!

