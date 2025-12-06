¿Se van Manu y Rosa? El exconcursante que ilusiona con un posible regreso a Pasapalabra

Este diciembre pinta a ser histórico en Pasapalabra, un mes en el que puede caer el auténtico gordo del programa. Un bote que ya es histórico, y al que Rosa puede alcanzar cuando éste se sitúe en 2.542.000 euros. ¿Habrá milagro navideño en Pasapalabra?

Mientras intentamos superar esta incertidumbre y estas ganas por descubrir si Rosa se convierte en la ganadora del bote más alto en la historia de Pasapalabra, unas fotos nos han llamado la atención.

En concreto, una publicación de un exconcursante, muy querido y recordado en Pasapalabra, en la que ha preguntado a sus seguidores sobre tres posibles outfits... ¡para un concurso de televisión!

Se trata de Luis de Lama, una cara conocida de Pasapalabra, y presente en algunos torneos especiales que se han hecho en los últimos años, un exconcursante que aprovecha cada ocasión para demostrarnos su amor por Pasapalabra.

Luis ha declarado abiertamente su fidelidad al programa, y así como disfrutamos el regreso de Nacho Mangut, qué bueno sería ver de vuelta a Luis enfrentándose a La Pista, el Uno de Cuatro o, cómo no, El Rosco de Pasapalabra.

Y esta publicación llega en un momento crucial del concurso: ¿será esta una pista de que Rosa gana el bote de Pasapalabra? Esto supondría la marcha de Rosa y Manu, provocando la llegada de nuevos concursantes. Y, además, justo pregunta por tres outfits, como los tres programas que acompañan los invitados a nuestros concursantes. Como que todo encaja, ¿no?

Además, las reacciones no se han hecho esperar, logrando las respuestas de Roberto Leal o de Óscar Díaz, el último ganador del bote, que le avisa: “Los tres, claramente, y unos cuantos más que necesitarás”. ¿Te gustaría la vuelta de Luis de Lama a Pasapalabra?