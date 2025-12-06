Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En redes

¿Se van Manu y Rosa? El exconcursante que ilusiona con un posible regreso a Pasapalabra

Luis de Lama ha hecho saltar las alarmas al enseñarnos looks para un concurso de televisión, ¿se presentará a Pasapalabra?

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

Publicidad

Julián López
Publicado:

Este diciembre pinta a ser histórico en Pasapalabra, un mes en el que puede caer el auténtico gordo del programa. Un bote que ya es histórico, y al que Rosa puede alcanzar cuando éste se sitúe en 2.542.000 euros. ¿Habrá milagro navideño en Pasapalabra?

Mientras intentamos superar esta incertidumbre y estas ganas por descubrir si Rosa se convierte en la ganadora del bote más alto en la historia de Pasapalabra, unas fotos nos han llamado la atención.

En concreto, una publicación de un exconcursante, muy querido y recordado en Pasapalabra, en la que ha preguntado a sus seguidores sobre tres posibles outfits... ¡para un concurso de televisión!

Se trata de Luis de Lama, una cara conocida de Pasapalabra, y presente en algunos torneos especiales que se han hecho en los últimos años, un exconcursante que aprovecha cada ocasión para demostrarnos su amor por Pasapalabra.

Luis ha declarado abiertamente su fidelidad al programa, y así como disfrutamos el regreso de Nacho Mangut, qué bueno sería ver de vuelta a Luis enfrentándose a La Pista, el Uno de Cuatro o, cómo no, El Rosco de Pasapalabra.

Y esta publicación llega en un momento crucial del concurso: ¿será esta una pista de que Rosa gana el bote de Pasapalabra? Esto supondría la marcha de Rosa y Manu, provocando la llegada de nuevos concursantes. Y, además, justo pregunta por tres outfits, como los tres programas que acompañan los invitados a nuestros concursantes. Como que todo encaja, ¿no?

Además, las reacciones no se han hecho esperar, logrando las respuestas de Roberto Leal o de Óscar Díaz, el último ganador del bote, que le avisa: “Los tres, claramente, y unos cuantos más que necesitarás”. ¿Te gustaría la vuelta de Luis de Lama a Pasapalabra?

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Noticias

Publicidad

Programas

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

¿Se van Manu y Rosa? El exconcursante que ilusiona con un posible regreso a Pasapalabra

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!

Un aperitivo rápido, de Karlos Arguiñano: bocados crujientes de dátil

Tapas, aperitivos y entrantes para una Navidad ligera: las recetas más fáciles y baratas de Karlos Arguiñano

Antony Vallejo, La Voz
La Voz

Así hemos vivido las novedades de La Voz: botón del arrepentimiento, megabloqueo y llego y canto

Laura Moure y Jorge Fernández
AVANCE | A LAS 22.00 HORAS

La edición especial de noche de La Ruleta llega para repartir muchos premios: “Desde casa podéis participar, pero no podréis ganar hasta 100.000 euros”

Bebés reborn
Polémico

Estefanía, diseñadora de bebés reborn, sobre los 'partos' simulados: "Para algunas coleccionistas es un insulto"

Estefanía es diseñadora de bebés reborn, una nueva moda que triunfa en redes sociales, pero que también es muy criticada. Hoy hablamos con ella sobre la última polémica: los 'partos' reborn.

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes
El Rosco | 5 de diciembre

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

La concursante se ha quedado con ganas de dar una respuesta más, pero ha preferido la cautela y comprometer a Manu con una ya difícil remontada.

"Hemos venido a ponerte a prueba": Nos vamos de madre, muy pronto en Antena 3

"Hemos venido a ponerte a prueba": Nos vamos de madre, muy pronto en Antena 3

Roberto Leal, hasta las lágrimas con el show de Cristina Alcázar: “Me estáis dando la tarde”

Roberto Leal, hasta las lágrimas con el show de Cristina Alcázar: “Me estáis dando la tarde”

Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!

Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!

Publicidad