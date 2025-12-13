Antena3
Un robot capaz de mantener el equilibrio: el sorprendente invento con el Marron dejó boquiabierto a Manuel Carrasco

El artista se vio asombrado por un pequeño artilugio que parecía sacado de una película de ciencia ficción.

Marron volvió a traer ciencia en estado puro durante la visita de Manuel Carrasco a El Hormiguero, esta vez con la demostración de BABOT, un robot educativo diseñado para mantener una bola en equilibrio sobre una plataforma gracias a un sistema de control tan sofisticado como visual.

BABOT funciona con un control PID (Proporcional, Integral y Derivativo), un método fundamental en ingeniería para corregir errores en tiempo real. El robot estaba compuesto por un sensor que detectaba la posición exacta de la bola, varios servomotores que inclinaban la plataforma, una estructura mecánica y un microcontrolador —normalmente un Arduino— donde se ejecutaba el programa encargado de mantener el equilibrio.

De hecho, Marron explicó que el control PID está presente en la vida cotidiana mucho más de lo que pensamos: desde el aire acondicionado que mantiene la temperatura estable, hasta el control de velocidad de los coches, la estabilidad de los drones, las lavadoras, los hornos eléctricos o multitud de procesos industriales. ¡Imperdible!

