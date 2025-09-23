Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 23 de septiembre

Nuevo récord de Manu: primer concursante de Pasapalabra que coincide con un invitado tres veces

Nunca antes había ocurrido en el programa: Lucía Jiménez se ha convertido en la primera tripitidora con un mismo concursante, un hito posible gracias a la longevidad de Manu.

Nuevo récord de Manu: primer concursante de Pasapalabra que coincide con un invitado tres veces

Alberto Mendo
Publicado:

Manu parece dispuesto a romper todos los récords de Pasapalabra. Ya atesora algunos y sigue batiendo otros nuevos. Ahora, se ha convertido en el primer concursante que coincide tres veces con un invitado. Es un hito que ha conquistado gracias a su longevidad: 344 programas, y en esta ocasión con la tranquilidad del último empate en El Rosco.

Trepidante tira y afloja en El Rosco… ¡y todo se decide en la última jugada de Manu!

Paralelamente, el honor de ser la primera tripitidora es para Lucía Jiménez. “Estoy muy orgullosa”, ha afirmado la actriz sobre este título, aunque ha dado todo el mérito a Manu: “Es que eres muy bueno”. Por su parte, Víctor Elías ha explicado que se reencuentra con Rosa, que “acababa de entrar” en su anterior visita, aunque es la primera vez en su equipo.

Ana García Lozano ha puesto humor a estas estadísticas: “Manu, todos hemos pasado por ti”. Ella también repite con él. Como ha comentado Roberto Leal, es lógico teniendo en cuenta que ya lleva casi un año y medio en Pasapalabra. “Ya es antes o después de Manu”, ha bromeado el presentador. De hecho, como Ana ha señalado, el concursante ya tiene tanto dinero acumulado como dos botes del día que llegó. ¿Dónde está el techo de este plusmarquista?

