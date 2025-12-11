La cariñosa felicitación de Rosa a Manu por su programa 400 en Pasapalabra: “Cada vez me parece más locura”

El duelo que Manu y Rosa protagonizan desde hace 270 tardes en Pasapalabra, tantas como lleva la concursante coruñesa, es histórico desde hace ya mucho tiempo. Ellos mismos se encargan de seguir acrecentando esa huella, tanto en pareja como individualmente. Esta vez ha sido él quien se ha convertido en protagonista al superar otra marca mágica: ¡ha cumplido 400 programas!

Rosa, justo antes de comenzar El Rosco, ha querido felicitarle. Tras despedirse de los invitados, le ha pedido permiso a Roberto Leal para dedicar unas emotivas palabras a su compañero. La coruñesa ha destacado que ya vivió con él su 200 y su 300, y ahora su cuatricentenario. “Cada vez me parece más locura”, ha asegurado sobre ese logro.

La concursante ha vuelto a destacar de Manu el mérito “de mantenerse ahí y la fortaleza mental que requiere, además de todo el esfuerzo y la constancia”. “Es de admirar”, ha añadido sobre el madrileño. ¡No te pierdas su mensaje al completo en el vídeo!