El bote de Pasapalabra llega a 2.500.000 euros: así sueñan Manu y Rosa con el premio

Ver para creer: el bote de Pasapalabra ha alcanzado la icónica cifra… ¡de 2.500.000 euros! Hace ya unas semanas que superó la cantidad histórica que se llevó Rafa, y ahora ha llegado a una barrera psicológica que parecía inimaginable. El premio ha ido creciendo durante 401 programas, tantos como Manu lleva en el concurso. El madrileño, en su primer Rosco, ya soñaba con ganar los 100.000 euros en juego. ¡Y sorprendió con un primer turno de 17 aciertos!

Roberto Leal ha comentado con lógica que, según ha ido creciendo el bote, también han podido ir cambiando los deseos de los concursantes con ese dinero. Ambos le han respondido. Rosa ha reconocido que ya sueña más a lo grande respecto a su idea de ayudar a su familia e invertir en una vivienda. “Al final te da, a lo mejor, para más de una casita, o aumentas el tipo de casita, o el tipo de viaje que quieres hacer con tu familia”, ha afirmado la coruñesa. Por su parte, Manu mantiene sus objetivos porque sigue pensando en “esas pequeñas cositas que le surgen a uno en la vida”.

El presentador también les ha preguntado por cómo están viviendo en su entorno tantos récords que están superando en Pasapalabra. Los dos han demostrado que tienen los pies en el suelo. Rosa, hablando de su familia, ha asegurado que están “muy orgullosos pero se habla poco de números, es más el sentimiento de seguir aquí luchando por el sueño”. Algo parecido ha comentado Manu: “El objetivo es continuar”. ¡Descubre sus declaraciones al completo en el vídeo!