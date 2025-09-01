Manu y Rosa establecen el récord del duelo más longevo en la historia de Pasapalabra: “Una absoluta locura”

Hace 198 programas que Rosa llegó a Pasapalabra. Esa cifra es mucho más que una anécdota porque supone un récord histórico que la gallega ha alcanzado junto con Manu: se han convertido en la pareja más longeva en los 25 años de vida del concurso. Terminaron agosto igualando la marca dejada por Rafa Castaño y Orestes Barbero, y ahora ellos ya les han superado.

Roberto Leal ha presentado la gesta con los honores que se merece: “El duelo más longevo en toda la historia de Pasapalabra”. Después, ha preguntado las sensaciones a los concursantes. Rosa ha asegurado que es “una absoluta locura” porque estos 198 programas se le han pasado “volando”.

En el caso de Manu, se trata de un suma y sigue de hitos. El concursante tricentenario ha reconocido que se trata de una marca que ha llegado sin darse cuenta: “¿Cuándo ha pasado esto?”. Además, ha bromeado con el presentador al hilo del look que ha lucido en este programa: “Sería imposible sin nuestro gondolero de confianza”. ¡Descubre las reacciones de los concursantes en el vídeo!