Manu y Rosa, la pareja de los récords: todos los que han batido en Pasapalabra

Manu y Rosa se han convertido en unos auténticos referentes en esta etapa de Pasapalabra. Ambos ya son, desde hace un tiempo, la pareja de los récords. Porque han roto unos cuantos, escribiendo sus nombres con letras de oro en la historia del programa. ¡Los repasamos!

El récord de longevidad de Manu

Emulando al Cholo Simeone y a su mítica frase ‘partido a partido’, Manu ha ido sumando programas desde su llegada a Pasapalabra el día postbote de Óscar Díaz.

Ha sido un camino largo que parece no tener fin, siendo la línea de meta el bote, pero el madrileño ha ido ganando experiencia cada tarde hasta situarse como el concursante más longevo de la historia de Pasapalabra, superando esa marca de 360 programas que había dejado Orestes: un número que parecía imposible de igualar, y que Manu se ha encargado de hacerlo suyo.

Rosa, primera mujer bicentenaria

Por su parte, Rosa se convirtió, primero, en la primera mujer centenaria de Pasapalabra, y pelear cada Rosco con Manu ha provocado que esa cifra se doble: la coruñesa ya es bicentenaria y, por descontado, la única concursante mujer que ha logrado esta hazaña.

Manu y Rosa, el duelo más longevo

Así como rompen récords por separado, también los destrozan como pareja, porque estos grandes registros de los concursantes les ha llevado a convertirse en el duelo más longevo de Pasapalabra.

Atrás quedan los 196 programas que protagonizaron Orestes y Rafa, y a medida que va pasando el tiempo, Manu y Rosa siguen engrosando esa cifra de duelos juntos que, ahora mismo y cuando establezcan el dato definitivo, tiene pinta que será muy difícil de superar.

El bote más alto de la historia de Pasapalabra

El último bote de Pasapalabra data de mayo de 2024. Un festivo San Isidro en Madrid se celebró por todo lo alto con el bote de Óscar Díaz y, desde entonces, ni Manu ni sus rivales han podido saborear la gloria.

Esto ha provocado que el premio de Pasapalabra haya aumentado hasta superar la cifra que se llevó Rafa Castaño, el bote más alto de la historia de Pasapalabra. A fecha de este artículo, el premio gordo ha superado los 2.300.000 euros, y de Manu y Rosa depende que esa cifra se corte en algún momento. ¿Ganará alguno de ellos el mayor bote histórico de Pasapalabra?

Igualdad en su máximo esplendor: ¡70 empates!

Protagonizar el duelo más longevo iba a traer una consecuencia que refleja la tremenda igualdad que hay entre Manu y Rosa en el Rosco, pues en los últimos programas se vivió el empate número 70 entre esta pareja que ya es historia de Pasapalabra.

Así, el madrileño y la coruñesa vuelven a arrebatarle un récord que ostentaban Rafa y Orestes, quienes protagonizaron hasta 64 empates en sus 196 duelos de Pasapalabra. ¡Casi nada!