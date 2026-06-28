La Voz Kids ya tiene a sus primeros semifinalistas tras la primera noche de Asaltos

La primera noche de los Asaltos de La Voz Kids ha elevado todavía más el nivel del programa.

Ana Mena y Edurne han sido las primeras coaches en enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de la edición: elegir qué talent consigue el pase directo a la Semifinal y qué artistas tendrán que jugarse su continuidad en la zona de peligro.

La gala también ha dejado algunos de los momentos más emocionantes de la temporada. Actuaciones que han puesto en pie a los coaches, lágrimas de emoción, decisiones tomadas con el corazón y dos robos que han cambiado por completo el rumbo de dos talents.

Marco y Mía ya tienen asegurado su billete para la Semifinal, mientras que Triana y Skabum han encontrado una segunda oportunidad gracias a Luis Fonsi y Antonio Orozco, con los robos.

Ana Mena elige a Marco y vive el robo de Triana

El equipo de Ana Mena abrió la noche con actuaciones llenas de emoción y personalidad. Triana, Leo, Marco, Sol, Deyerid, Lola y Marta defendieron sus canciones en una fase donde solo uno podía conseguir el pase directo a la Semifinal.

Tras una larga deliberación junto a Becky G, Ana Mena decidió apostar por Marco como su primer semifinalista. Después, Triana, Sol y Marta pasaron a la zona de peligro, aunque Fonsi cambió el destino de Triana al pulsar el botón de robo y llevársela a su equipo.

Lo que hizo que Leo fuese el tercer talent en ocupar la zona roja de La Voz Kids.

Edurne sigue su corazón y convierte a Mía en semifinalista

Edurne también vivió una noche muy intensa junto a Leire Martínez. Skabum, Martina, Lucía, Jisa, Valeria, Sara y Mía se enfrentaron a los Asaltos con actuaciones muy diferentes, pero todas cargadas de emoción.

Finalmente, la coach eligió a Mía como su primera semifinalista tras una actuación que puso en pie a todo el plató. Lucía, Martina y Skabum pasaron a la zona de peligro, pero Orozco robó a Skabum y Edurne decidió incluir a Jisa en esa plaza libre.

Fonsi cambia el destino de Triana

Aunque el equipo de Luis Fonsi todavía no vivió sus Asaltos, el coach fue protagonista al utilizar su botón de robo por Triana. La talent estaba en la zona de peligro del equipo de Ana Mena cuando el puertorriqueño decidió darle una segunda oportunidad.

Con este movimiento, Triana cambia de equipo y continúa su camino en La Voz Kids junto a Fonsi, convirtiéndose en uno de los grandes giros de la noche.

Orozco lleva a Skabum a la Semifinal

Antonio Orozco tampoco se quedó quieto durante los Asaltos de Edurne. Cuando Skabum pasó a la zona de peligro, el coach decidió pulsar el botón de robo para sumar a la banda a su equipo.

El movimiento sorprendió a todos y permitió que Skabum siguiera en la competición. Además, obligó a Edurne a recolocar su zona de peligro, donde finalmente entró Jisa.

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