De Ceuta y militar: Javi llega a Pasapalabra para enfrentarse a su tocayo en la Silla Azul

Uno de los mejores momentos de cada programa con Silla Azul es comprobar la ilusión con la que llegan los aspirantes. Javi ha sido un ejemplo de este entusiasmo, incluso tratando de disimular sus nervios. Procedente de Ceuta y militar de profesión, el aspirante ha contado que es aficionado al deporte y a escribir y ha asegurado que se sentía “premiado” ya con participar: “Un privilegio estar aquí”.

Javi se ha enfrentado en la Silla Azul a su tocayo, a Javier, que sigue sin encontrar estabilidad con el color naranja. En el pasado AlaZ, el concursante se plantó con 21 aciertos en un duelo que podría haber terminado en empate, hasta que David sorprendió arriesgando en su última jugada.

El enfrentamiento entre los dos Javi ha sido breve porque el aspirante ha tenido dos tropiezos fruto de la presión que siempre impone la prueba. En cualquier caso, se lleva la experiencia y el aplauso del público. ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas