Óscar Martínez, sembrado: sitúa la catedral de La Almudena en Málaga y roba el turno a Valeria Vegas

Cada panel de Palabras Cruzadas suele comenzar con una pregunta fácil para que el equipo arranque la prueba con una buena inercia. La que se ha encontrado Óscar Martínez parecía muy sencilla, pero el comunicador ha cometido un fallo tan estrepitoso que ha hecho que muchos espectadores se hayan llevado las manos a la cabeza.

Óscar, Javier y Valeria Vegas se han encontrado con monumentos que tenían que enlazar con su respectiva provincia española. En esa especie de repaso turístico, la primera parada ha sido en la Catedral de la Almudena y la Puerta de Alcalá. ¿Parecía obvio responder Madrid? Probablemente, pero Óscar ha respondido… ¡Málaga! ¡Y él es madrileño! Que conste que este lapsus, aunque ha sido el más llamativo, no ha sido el único de la prueba: La Mari de Chambao ha situado después la Sagrada Familia en Sevilla. Nada que reprochar a la cantante por lo bien que lo ha hecho en esta visita en La Pista.

Tras el despiste de Óscar, ha llegado otra anécdota: que le ha robado el turno a Valeria Vegas. “Vamos sumando reproches”, le ha dicho después la periodista, bromeando con el resto de los invitados. Al final, el equipo azul sólo se ha dejado una provincia por acertar, y eso que se han empeñado en atribuir a Burgos monumentos de media España. ¡Revívelo todo en el vídeo!

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