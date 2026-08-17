Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de agosto

Óscar Martínez, sembrado: sitúa la catedral de La Almudena en Málaga y roba el turno a Valeria Vegas

El fallo del comunicador ha sido el más llamativo, pero no el único de su equipo en Palabras Cruzadas.

Óscar Martínez, sembrado: sitúa la catedral de La Almudena en Málaga y roba el turno a Valeria Vegas

Óscar Martínez, sembrado: sitúa la catedral de La Almudena en Málaga y roba el turno a Valeria Vegas

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Cada panel de Palabras Cruzadas suele comenzar con una pregunta fácil para que el equipo arranque la prueba con una buena inercia. La que se ha encontrado Óscar Martínez parecía muy sencilla, pero el comunicador ha cometido un fallo tan estrepitoso que ha hecho que muchos espectadores se hayan llevado las manos a la cabeza.

Óscar, Javier y Valeria Vegas se han encontrado con monumentos que tenían que enlazar con su respectiva provincia española. En esa especie de repaso turístico, la primera parada ha sido en la Catedral de la Almudena y la Puerta de Alcalá. ¿Parecía obvio responder Madrid? Probablemente, pero Óscar ha respondido… ¡Málaga! ¡Y él es madrileño! Que conste que este lapsus, aunque ha sido el más llamativo, no ha sido el único de la prueba: La Mari de Chambao ha situado después la Sagrada Familia en Sevilla. Nada que reprochar a la cantante por lo bien que lo ha hecho en esta visita en La Pista.

La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

Tras el despiste de Óscar, ha llegado otra anécdota: que le ha robado el turno a Valeria Vegas. “Vamos sumando reproches”, le ha dicho después la periodista, bromeando con el resto de los invitados. Al final, el equipo azul sólo se ha dejado una provincia por acertar, y eso que se han empeñado en atribuir a Burgos monumentos de media España. ¡Revívelo todo en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Javier lanza un reto mayúsculo con 23 aciertos: la respuesta de David lo decide todo

Javier lanza un reto mayúsculo en AlaZ con 23 aciertos: la respuesta de David lo decide todo

Óscar Martínez, sembrado: sitúa la catedral de La Almudena en Málaga y roba el turno a Valeria Vegas

Óscar Martínez, sembrado: sitúa la catedral de La Almudena en Málaga y roba el turno a Valeria Vegas

La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

De Ceuta y militar: Javi llega a Pasapalabra para enfrentarse a su tocayo en la Silla Azul
Mejores momentos | 17 de agosto

De Ceuta y militar: Javi llega a Pasapalabra para enfrentarse a su tocayo en la Silla Azul

Sonsoles Ónega
NUEVA TEMPORADA

Tráiler completo del inicio de la quinta temporada de Y ahora Sonsoles: Sonsoles Ónega, en la piel de El diablo se viste de Prada

Aída Nizar
EXCLUSIVA

Aída Nízar pilla a una carterista robándole en una tienda: "La pillé infraganti"

Aída Nízar habla en exclusiva sobre el altercado que sufrió en una tienda, donde asegura haber sorprendido a una mujer intentando robarle una de las plumas de su colección. La colaboradora alertó al resto de clientes, reclamó la presencia de seguridad y consiguió retener a la presunta carterista hasta la llegada de la Policía. Ambas acabaron en comisaría para prestar declaración.

Montse
Actualidad

Montse lleva cinco años sin poder hablar ni comer tras una operación: "Entró a quirófano de una manera y salió hecha pedazos"

Montse lleva más de cinco años sin poder hablar, reír ni comer con normalidad. Todo comenzó tras una operación en la boca después de la que le prometieron que en unos meses volvería a hacer vida normal. Sin embargo, las secuelas han cambiado por completo su día a día.

Juan

Juan se quedó con 53 céntimos en la cuenta tras caer en una estafa del amor: "Estuve esperando el paquete y nunca llegaba"

Alcoy

Una de las supuestas agresoras de Alcoy y su madre dan su versión: "Que las arrodillen y las humillen tampoco es justificable"

Ascensor

Una pareja de 84 y 90 años, atrapada desde hace más de un mes en un sexto sin ascensor

Publicidad