Una pareja de 84 y 90 años, atrapada desde hace más de un mes en un sexto sin ascensor

Tatiana, de 84 años, y su marido, Juan José, de 90 años, llevan más de un mes atrapados en su vivienda. Desde el pasado 3 de julio, el ascensor de su edificio permanece averiado y ambos, que utilizan bastón, se ven incapaces de subir y bajar las seis plantas por las escaleras.

El problema surgió después de que el agua inundara el foso del ascensor, sin que, hasta el momento, hayan recibido una respuesta ni una fecha para solucionar la avería. Gracias a la ayuda de sus vecinos, de las tiendas de la zona y de la mujer que se encarga de las tareas del hogar, la pareja puede cubrir sus necesidades básicas, como hacer la compra, recoger los medicamentos o bajar la basura. Aun así, reconocen que en alguna ocasión han tenido que dejar alguna cosa a deber.

Para Tatiana y Juan José, no disponer de ascensor supone mucho más que una simple avería, sienten que han perdido su autonomía y que están "encerrados" en su propia casa, sin saber cuándo podrán volver a salir para dar un paseo, acudir a una cita médica o, simplemente, tomar el aire.

"Si pasa algo grave y tienes que pedir una ambulancia, entre que suben y bajan te puedes morir", lamenta Juan José, preocupado por las consecuencias que esta situación podría tener ante cualquier emergencia.

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