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Montse lleva cinco años sin poder hablar ni comer tras una operación: "Entró a quirófano de una manera y salió hecha pedazos"

Montse lleva más de cinco años sin poder hablar, reír ni comer con normalidad. Todo comenzó tras una operación en la boca después de la que le prometieron que en unos meses volvería a hacer vida normal. Sin embargo, las secuelas han cambiado por completo su día a día.

Montse

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Montse Puig comenzó a notar molestias en la boca mientras comía en un restaurante junto a su amiga Montse Ruiz. Tres meses después, le contó que le habían diagnosticado cáncer. Tras someterse a una operación, sufrió secuelas irreversibles que le impiden comer, hablar y sonreír con normalidad. "Le han quitado toda la mandíbula", explica su amiga.

Desde entonces, Montse sale a la calle siempre con mascarilla. Su amiga asegura que "le ha cambiado la cara por completo", pero lo que más le duele es no poder hablar ni besar a sus nietos como antes. Los pequeños la miran extrañados porque no terminan de comprender qué le ha ocurrido y, según cuentan, ni siquiera ha podido volver a sentarse con ellos para leerles cuentos.

"Ella entró al quirófano de una manera y salió hecha pedazos", relata Montse Ruiz. Han pasado ya cinco años y medio desde aquella intervención y, pese a que le prometieron que volvería a comer y hablar, la situación de Montse no ha mejorado. Ahora acude al programa en busca de una solución que le permita recuperar parte de su vida y poner fin a un problema que continúa atormentándola.

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