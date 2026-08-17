Montse lleva cinco años sin poder hablar ni comer tras una operación: "Entró a quirófano de una manera y salió hecha pedazos"

Montse Puig comenzó a notar molestias en la boca mientras comía en un restaurante junto a su amiga Montse Ruiz. Tres meses después, le contó que le habían diagnosticado cáncer. Tras someterse a una operación, sufrió secuelas irreversibles que le impiden comer, hablar y sonreír con normalidad. "Le han quitado toda la mandíbula", explica su amiga.

Desde entonces, Montse sale a la calle siempre con mascarilla. Su amiga asegura que "le ha cambiado la cara por completo", pero lo que más le duele es no poder hablar ni besar a sus nietos como antes. Los pequeños la miran extrañados porque no terminan de comprender qué le ha ocurrido y, según cuentan, ni siquiera ha podido volver a sentarse con ellos para leerles cuentos.

"Ella entró al quirófano de una manera y salió hecha pedazos", relata Montse Ruiz. Han pasado ya cinco años y medio desde aquella intervención y, pese a que le prometieron que volvería a comer y hablar, la situación de Montse no ha mejorado. Ahora acude al programa en busca de una solución que le permita recuperar parte de su vida y poner fin a un problema que continúa atormentándola.

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