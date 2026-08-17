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NUEVA TEMPORADA

Tráiler completo del inicio de la quinta temporada de Y ahora Sonsoles: Sonsoles Ónega, en la piel de El diablo se viste de Prada

Muy pronto comienza la quinta temporada del programa Y ahora Sonsoles. Hoy, te mostramos en primicia el tráiler completo de un arranque que promete muchas sorpresas.

Sonsoles Ónega

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Óscar Martín
Óscar Martín
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Se acabó la espera: la nueva temporada de Y ahora Sonsoles, con Sonsoles Ónega, llega muy pronto. Queda muy poco para que se encienda el piloto rojo de la que será la quinta temporada del programa líder de las tardes.

Tras sumergirse en icónicos musicales como Mamma Mia! o Grease, Sonsoles Ónega se adentra en el mundo de la aclamada película El diablo se viste de Prada. Numerosos rostros, colaboradores del programa que lleva su nombre, disfrutan de un relajado verano que llega a su fin con el energético regreso de la presentadora.

Sin duda, un avance que simula a un equipo que, de verdad, ya está preparado para ofrecer el mejor contenido para los espectadores en Antena 3.

Se acabaron las sombrillas de playa, los hinchables con los que disfrutar de las olas del agua y los bikinis y bañadores vuelven al armario. Todo se cambia por libretas, ordenadores encendidos y llamadas para reuniones.

Empieza la cuenta atrás para la quinta temporada, liderada por Sonsoles Ónega. Te esperamos, muy pronto. ¡Dale al play para ver el tráiler al completo en el vídeo de arriba!

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