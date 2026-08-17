El miedo de Borja durante el terremoto de Granada: "Los zarandeos duraban veinte segundos y no sabíamos qué iba a pasar"

El pasado sábado, un terremoto de magnitud 5 sacudió Granada, con epicentro localizado en el municipio de Alhendín. El seísmo provocó momentos de angustia entre los vecinos, aunque, según ha señalado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, no hubo que lamentar víctimas mortales ni daños irreparables.

Uno de los afectados fue Borja, que vivió el terremoto en primera persona mientras realizaba un directo en Twitch. En mitad de la retransmisión comenzó a notar fuertes movimientos y temblores que le hicieron asustarse. Poco después, "los zarandeos duraban veinte segundos y no sabíamos qué iba a pasar", explica.

En las imágenes del directo se puede ver cómo Borja pregunta a su madre, de 74 años, si se encuentra bien. Ambos viven juntos y reconocen haber vivido momentos de mucho miedo. El joven asegura que ha pasado "muy mal fin de semana" y relata que, tras el terremoto, una fuerte tormenta, con "truenos que hacían retumbar el piso entero", volvió a aumentar la tensión durante la noche. A ello se sumaron varias réplicas que mantuvieron la preocupación entre los vecinos.

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