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Esta tarde en YAS Verano, repasamos la impecable trayectoria de Dyango

Dyango nos acompaña en plató para repasar su trayectoria musical y explicar qué papel juegan su familia y el amor en cada una de sus letras.

Dyango

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Hoy tenemos el placer de contar en plató con José Gómez Romero, conocido artísticamente como Dyango. A sus 86 años, sigue siendo una de las grandes voces de la música romántica, las baladas y los boleros, y un referente indiscutible de la canción española.

A lo largo de una carrera de siete décadas, Dyango ha alcanzado una enorme proyección internacional, con más de veinte millones de discos vendidos y un Grammy en su trayectoria. Sin embargo, ni el éxito ni la fama le han impedido acercarse a la gente y salir a las calles para seguir promocionando su música.

Su larga carrera le ha permitido ganarse el cariño de varias generaciones de público, tanto en España como en Latinoamérica, y compartir escenario con grandes artistas de ayer y de hoy. Sigue el programa en directo y no te pierdas ningún detalle de su visita a YAS Verano, en Antena 3

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