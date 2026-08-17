Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

Una de las supuestas agresoras de Alcoy y su madre dan su versión: "Que las arrodillen y las humillen tampoco es justificable"

Una de las supuestas agresoras de Alcoy y su madre han querido relatar su versión de los hechos. Alegan que detrás de los vídeos virales pegando una paliza a otra menor hay un por qué.

Alcoy

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

La Policía Local ha abierto una investigación tras la difusión en redes sociales de varios vídeos en los que se observa a dos menores agrediendo presuntamente a otra menor durante unas fiestas en Alcoy. Las presuntas agresoras ya han sido identificadas y las grabaciones han permitido a los agentes contrastar los hechos y avanzar en las pesquisas. En uno de los vídeos, una de ellas amenaza a la víctima con la frase: "Por mis muertos que vas a comer tierra".

Además, ha aparecido una nueva grabación en la que las dos presuntas agresoras aparecen de rodillas y pidiendo perdón por lo ocurrido. Unas imágenes que también han generado polémica por la exposición y humillación a la que fueron sometidas las menores después de la pelea.

Nuestra reportera, Laura Arribas, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer la versión de una de las jóvenes implicadas. Según su relato, todo ocurrió durante unas fiestas y el enfrentamiento comenzó cuando la víctima se acercó a la zona y la empujó: "La víctima del vídeo me empuja a mí y yo le pego un tortazo en la cara". La joven asegura que, posteriormente, una amiga avisó a la otra agresora de que estaban pegando a esta menor y decidió intervenir para defenderla.

La madre de la protagonista reconoce que la pelea "no está justificada" y que "está mal hecho por parte de las dos menores", aunque asegura que existe "una versión anterior a lo sucedido" que también debe tenerse en cuenta. Asimismo, considera que la humillación hacia estas jóvenes tampoco está justificada: "Que las arrodillen y las humillen no es justificable tampoco", sostiene.

Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Alcoy

Una de las supuestas agresoras de Alcoy y su madre dan su versión: "Que las arrodillen y las humillen tampoco es justificable"

Ascensor

Una pareja de 84 y 90 años, atrapada desde hace más de un mes en un sexto sin ascensor

Terremoto

El miedo de Borja durante el terremoto de Granada: "Los zarandeos duraban veinte segundos y no sabíamos qué iba a pasar"

Ajuste de cuentas
En directo

Juan Cano, sobre el tiroteo en Isla Cristina por un ajuste de cuentas: "Los encapuchados prendieron fuego a las motocicletas en otra zona"

La Mesa calienta motores: Cristina Pardo da las primeras pistas
MAKING OF

Cristina Pardo da las primeras pistas de La Mesa: "Te puedes divertir con la actualidad"

Las mujeres de Ceuta crean grupos de WhatsApp para salir a la calle acompañadas
MUJERES CEUTA

Las mujeres en Ceuta crean grupos para salir a la calle sin miedo: "Están por todos lados, levanto una piedra y salen diez"

Nuestro reportero Miguel Ángel Silva retrata la realidad de las ceutíes, que han tenido que reajustar sus rutinas para poder salir a la calle con seguridad.

Dyango
ENTREVISTA

Esta tarde en YAS Verano, repasamos la impecable trayectoria de Dyango

Dyango nos acompaña en plató para repasar su trayectoria musical y explicar qué papel juegan su familia y el amor en cada una de sus letras.

Yaumara, médica ceutí que protagonizó un vídeo reivindicativo ante la ministra de Sanidad

Entre lágrimas, la médica ceutí que reclamó hablar con Mónica García: "Que nos llame xenófobos es lo que más nos duele"

“¡Voy a echar la lotería hoy!”: la suerte se pone del lado de Alejandro, que suma otros 1.300 euros

“¡Voy a echar la lotería hoy!”: la suerte se pone del lado de Alejandro, que suma otros 1.300 euros

El alcalde de Ponferrada lamenta las pérdidas tras la riada mortal

El alcalde de Ponferrada lamenta las pérdidas tras la riada mortal: "Es imposible recuperar la normalidad"

Publicidad