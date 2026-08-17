Una de las supuestas agresoras de Alcoy y su madre dan su versión: "Que las arrodillen y las humillen tampoco es justificable"

La Policía Local ha abierto una investigación tras la difusión en redes sociales de varios vídeos en los que se observa a dos menores agrediendo presuntamente a otra menor durante unas fiestas en Alcoy. Las presuntas agresoras ya han sido identificadas y las grabaciones han permitido a los agentes contrastar los hechos y avanzar en las pesquisas. En uno de los vídeos, una de ellas amenaza a la víctima con la frase: "Por mis muertos que vas a comer tierra".

Además, ha aparecido una nueva grabación en la que las dos presuntas agresoras aparecen de rodillas y pidiendo perdón por lo ocurrido. Unas imágenes que también han generado polémica por la exposición y humillación a la que fueron sometidas las menores después de la pelea.

Nuestra reportera, Laura Arribas, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer la versión de una de las jóvenes implicadas. Según su relato, todo ocurrió durante unas fiestas y el enfrentamiento comenzó cuando la víctima se acercó a la zona y la empujó: "La víctima del vídeo me empuja a mí y yo le pego un tortazo en la cara". La joven asegura que, posteriormente, una amiga avisó a la otra agresora de que estaban pegando a esta menor y decidió intervenir para defenderla.

La madre de la protagonista reconoce que la pelea "no está justificada" y que "está mal hecho por parte de las dos menores", aunque asegura que existe "una versión anterior a lo sucedido" que también debe tenerse en cuenta. Asimismo, considera que la humillación hacia estas jóvenes tampoco está justificada: "Que las arrodillen y las humillen no es justificable tampoco", sostiene.

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