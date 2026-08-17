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Juan se quedó con 53 céntimos en la cuenta tras caer en una estafa del amor: "Estuve esperando el paquete y nunca llegaba"

Juan se suma a la lista de víctimas de las conocidas como estafas del amor. Ahora solo pide justicia para recuperar su dinero y contribuir a desmantelar este fraude.

Juan

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Juan conoció a una mujer a través de las redes sociales que le aseguró ser militar estadounidense y enfermera en Israel. Hablaban todos los días y poco a poco la mujer se fue ganando la cofianza de su víctima, le contó que tenía 2,7 millones de dólares y que quería enviárselos en un paquete.

La mujer consiguió los datos personales de Juan y comenzó a construir una historia para conseguir dinero. Primero apareció un supuesto diplomático que le exigió 2.400 euros para poder entregar un paquete. Juan realizó el pago convencido de que estaba muy cerca de recibir los millones que le habían prometido. "Estuve esperando y me dijo que no podían pasar el paquete por la Aduana", relata. Al día siguiente, volvieron a pedirle 3.000 euros para cubrir un supuesto seguro especial, aunque Juan solo pudo enviar 1.700 euros, todo el dinero que le quedaba.

Juan reconoce que ya tenía dudas de que pudiera tratarse de una estafa antes de realizar los pagos. Sin embargo, la supuesta estafadora consiguió convencerle. Le aseguró que estaba sola y llegó a prometerle que viajaría a España para vivir con él. Estas promesas hicieron que finalmente accediera a continuar enviando dinero.

Después de las transferencias, Juan se quedó con apenas 53 céntimos en su cuenta y comprendió que había sido víctima de una estafa amorosa. A pesar de saber que le habían engañado, continúa hablando con la supuesta estafadora para descubrir hasta dónde son capaces de llegar. De hecho, volvieron a exigirle 8.500 euros con el argumento de que necesitaban desbloquear el dinero retenido en una Embajada y sobornar a un funcionario.

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