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Edurne y Leire Martínez ponen al público en pie con ‘Mi nombre’ en La Voz Kids

Coach y asesora nos han regalado un momento inolvidable en el escenario de La Voz Kids.

Edurne y Leire Martínez en La Voz Kids

Edurne y Leire Martínez ponen al público en pie con ‘Mi nombre’ en La Voz Kids

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Celia Gil
Celia Gil
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Edurne y Leire Martínez protagonizaron uno de los momentos más especiales de la noche al compartir escenario para cantar ‘Mi nombre’, una canción de Leire, en una actuación cargada de energía, emoción y complicidad.

Ambas artistas demostraron la química que existe entre ellas dentro y fuera del programa. Sus voces se complementaron a la perfección en una actuación que fue creciendo hasta conseguir que el público terminara en pie aplaudiendo.

Más allá de la música, el momento reflejó la gran amistad que hay entre ellas. La conexión entre coach y asesora reflejada en una actuación que se convirtió en uno de los grandes regalos de la noche.

Edurne y Leire brillaron juntas sobre el escenario y regalaron a los espectadores uno de esos momentos que demuestran que la música es capaz de fortalecer todavía más los lazos entre dos artistas que se admiran profundamente.

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