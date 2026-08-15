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David Trigo describe su "felicidad" con imágenes inéditas a punto de cumplir 100 programas

David Trigo está a punto de cumplir los 100 programas en Pasapalabra y, para celebrarlo, ha compartido una galería inédita del programa en la que se le puede ver con compañeros e invitados a lo largo de estos últimos meses. ¡No te la pierdas!

David Trigo en Pasapalabra

David Trigo describe su "felicidad" con imágenes inéditas a punto de cumplir 100 programas

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Borja Tamayo
Publicado:

El tiempo pasa volando cuando se disfruta y, aunque parezca mentira, David ya lleva casi 100 programas en Pasapalabra. Un concursante que poco a poco va haciendo historia y que, tal y como ha querido revelar, disfruta de cada día en el plató.

Desde su cuenta de Instagram, el aspirante al premio de AlaZ ha compartido una galería de imágenes inéditas dentro del programa. "Felicidad", ha escrito en el pie de texto, ilustrando las fotografías con la sencillez de una palabra que define a la perfección cómo está siendo esta experiencia.

En la publicación se le puede ver con muchos de los invitados que lo han ido acompañando durante estos meses. También se refleja perfectamente la buena relación que mantiene con Javier, quien día tras día le planta cara con una competitividad de lo más sana.

David se ha sabido ganar el cariño de sus compañeros y el público en general a base de carisma y su innegable talento para las palabras. Por lo que, como es evidente, esta "felicidad" es recíproca por parte de todos los que cada tarde lo siguen en su camino hacia el éxito. ¡Ojalá 100 programas más!

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