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Aída Nízar sorprende a una carterista robándole en una tienda: "La pillé infraganti"

Aída Nízar habla en exclusiva sobre el altercado que sufrió en una tienda, donde asegura haber sorprendido a una mujer intentando robarle una de las plumas de su colección. La colaboradora alertó al resto de clientes, reclamó la presencia de seguridad y consiguió retener a la presunta carterista hasta la llegada de la Policía. Ambas acabaron en comisaría para prestar declaración.

Aída Nizar

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Aída Nizar ha vuelto a demostrar que no se deja intimidar. La colaboradora de televisión sorprendió a una mujer que, presuntamente, intentaba robarle sus pertenencias mientras se encontraba en un establecimiento. Lejos de quedarse de brazos cruzados, Aída decidió grabar en vídeo a la supuesta carterista, alertó al resto de compradores y exigió que acudiera el personal de seguridad para poner orden.

La colaboradora consiguió retener a la mujer hasta que finalmente llegó la Policía. Ambas tuvieron que acudir a comisaría para relatar lo sucedido. Allí, Aída sacó a relucir su característica personalidad y dejó claro que, según su versión, la mujer había intentado robarle, por lo que quiso interponer una denuncia.

Por su parte, la supuesta carterista aseguró que únicamente se había acercado a Aída porque le había llamado la atención lo bien que olía y lo guapa que era. Una explicación que la colaboradora de televisión no creyó en ningún momento.

Este programa ha podido hablar en exclusiva con Aída, quien ha contado que la mujer llegó a robarle una de las plumas de su colección, valorada en 4.810 euros y cuyo precio en el mercado, según asegura, supera los 10.000 euros. Sin embargo, al intentar continuar con el supuesto robo, Aída se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo: "La pillé infraganti".

Con su habitual contundencia, Aída Nizar deja claro que "con Aída no se juega" y lanza un mensaje a los espectadores: "Que le echen agallas y no se dejen pisotear".

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