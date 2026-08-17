La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

Tres duelos disputados, tres ganados… ¡y pleno de aciertos a la primera! Pocos invitados pueden decirlo, pero La Mari de Chambao está entre quienes sí pueden presumir de haber arrasado en La Pista. Nada ha podido hacer Óscar Martínez ante una rival con tan buenos reflejos con el pulsador y, a la vez, tan buen oído y memoria musical.

La Mari ha puesto el broche de oro a su paso por Pasapalabra con ‘Madre tierra’, de Chayanne, completando así una visita para el recuerdo. Todo empezó con una “cervecita en la playa” gracias a ‘Vida de rico’ de Camilo, y su racha continuó gracias a Rosalía y su ‘Malamente’.

El tercer pleno ha llegado pese a un primer fragmento que invitaba a la confusión. “Ha empezado como un tren de cercanías”, ha asegurado Óscar. Sin embargo, también ha sonado una voz y un verso que han sido claves para que La Mari pensara en “tambor, tambor”. Así ha puesto la guinda a una ayuda impresionante para David en estos programas. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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