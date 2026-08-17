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Mejores momentos | 17 de agosto

La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

La cantante ha arrasado en esta visita a Pasapalabra porque ha ganado en sus tres duelos contra Óscar Martínez y, además, acertando siempre la canción a la primera.

La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

La Mari de Chambao completa con Chayanne su exhibición en La Pista: ¡pleno con ‘Madre tierra’!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Tres duelos disputados, tres ganados… ¡y pleno de aciertos a la primera! Pocos invitados pueden decirlo, pero La Mari de Chambao está entre quienes sí pueden presumir de haber arrasado en La Pista. Nada ha podido hacer Óscar Martínez ante una rival con tan buenos reflejos con el pulsador y, a la vez, tan buen oído y memoria musical.

La Mari ha puesto el broche de oro a su paso por Pasapalabra con ‘Madre tierra’, de Chayanne, completando así una visita para el recuerdo. Todo empezó con una “cervecita en la playa” gracias a ‘Vida de rico’ de Camilo, y su racha continuó gracias a Rosalía y su ‘Malamente’.

Tra, tra... y pleno: La Mari de Chambao no falla con Rosalía y su ‘Malamente’ en La Pista

Tra, tra... y pleno: La Mari de Chambao no falla con Rosalía y su ‘Malamente’ en La Pista

El tercer pleno ha llegado pese a un primer fragmento que invitaba a la confusión. “Ha empezado como un tren de cercanías”, ha asegurado Óscar. Sin embargo, también ha sonado una voz y un verso que han sido claves para que La Mari pensara en “tambor, tambor”. Así ha puesto la guinda a una ayuda impresionante para David en estos programas. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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