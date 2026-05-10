El motivo de los coaches al no girarse por esta talent en La Voz Kids: "Se nos ha ido un poquito"

Claudia llegó a La Voz Kids con mucha ilusión y apostó por 'Di mi nombre', de Rosalía, demostrando fuerza y personalidad sobre el escenario. Aunque lo hizo increíble, en esta ocasión ningún coach pulsó el botón.

"Qué difícil es", reconocía Ana Mena durante la actuación, reflejando lo complicado que es no girarse. Tras terminar, Antonio Orozco quiso valorar su actuación: "Has cantado con mucha energía y muy bonito. Tienes una voz súper poderosa, pero se nos ha ido un poquito".

Aun así, el coach le dejó un mensaje de ánimo de cara al futuro: "En un tiempo, este "no" se convertirá en veinte síes", asegurando que su talento tiene mucho recorrido por delante.