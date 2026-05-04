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Ana Mena y sus primeras sensaciones como coach de La Voz Kids: “Es una experiencia increíble estar con los niños”

La artista se estrena como coach en la nueva edición y comparte sus primeras sensaciones en una aventura que define como única y emocionante.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

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Este sábado se estrena en Antena 3 la nueva temporada de La Voz Kids. Ana Mena se estrena como coach con muchas ganas e ilusión por todo lo que va a pasar en esta nueva temporada: “Son pura verdad”, asegura Ana Mena sobre los talents, destacando la autenticidad con la que viven cada actuación. Para la cantante, formar parte de La Voz Kids está siendo una experiencia muy especial desde el primer momento.

Además, adelanta una temporada cargada de estrategia y sorpresas: “Este año vamos a ver mucho bloqueo, superbloqueos, megabloqueos… hay bloqueos que no estaban ni inventados”, bromea entre risas.

Ana Mena, coach de La Voz Kids

Con muchas ganas de empezar, Ana Mena lanza un mensaje claro: “Vais a flipar”. Si pudiera elegir un superpoder, también lo tiene claro: “Convencer totalmente, tener siempre la palabra perfecta para convencer”.

La coach también pone en valor la actitud de los niños ante el escenario: “Vienen con ganas de disfrutar de la experiencia, y aunque no nos giremos, se lo toman como motivación para la siguiente”.

Por último, destaca el ambiente entre los coaches en esta nueva etapa: “Nos reíamos mucho, hay muy buen rollo, nos admiramos y eso se aprecia”, concluye, adelantando una edición llena de complicidad y emoción.

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