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Edurne, Ana Mena, Fonsi y Orozco interpretan ‘Hey Jude’ en el estreno de La Voz Kids

Los coaches unen sus voces para cantar este icónico tema Paul McCartney en el escenario para el estreno de la nueva temporada de la Voz Kids. ¡Menudo comienzo de edición!

Edurne, Ana Mena, Fonsi y Orozco interpretan ‘Hey Jude’ en el estreno de La Voz Kids

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Celia Gil
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La nueva edición de La Voz Kids arranca con un momento único y cargado de emoción. Edurne, Ana Mena, Luis Fonsi y Antonio Orozco unen sus voces en una espectacular actuación para inaugurar la temporada por todo lo alto.

Los coaches interpretan ‘Hey Jude’, la mítica canción de Paul McCartney escrita para el hijo de John Lennon, que con el paso del tiempo se ha convertido en un auténtico símbolo de esperanza y resistencia, especialmente para los más pequeños.

Sobre el escenario, las cuatro estrellas llenan de magia el plató con una actuación inolvidable que marca el inicio de una edición repleta de talento e ilusión. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

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