Luis Fonsi y Orozco se sinceran sobre sus asesores en La Voz Kids: “Sabía que era la persona perfecta”

La llegada de Melody y Antoñito Molina a La Voz Kids ha sido uno de los grandes aciertos, antes de sus Asaltos este sábado, hemos hablado con ellos para ver cómo se sientes. Luis Fonsi y Antonio Orozco han recordado cómo vivieron sus talents el momento de conocer a los asesores y han confesado por qué tenían tan claro que eran las personas ideales para acompañarles en esta fase.

Luis Fonsi no dudó en explicar la reacción de su equipo cuando apareció Melody: “No sabes cómo se emocionaron. Melody tiene una conexión tan bonita y honesta con los niños que sabía que era la asesora perfecta”, aseguró el coach, convencido de que la artista iba a encajar desde el primer momento con sus talents.

Antonio Orozco también recordó con una sonrisa la llegada de Antoñito Molina: “Fue abrumador. Empezaron a gritar. Lo hicimos en una especie de campamento y no cabían dentro de sí”, contó el coach, recordando la ilusión con la que los pequeños recibieron al artista andaluz.

Pero las palabras de admiración fueron en ambas direcciones. Melody confesó que ya conocía el enorme nivel artístico de Luis Fonsi, aunque hubo algo que le sorprendió todavía más: “Lo auténtico, lo llano y lo sencillo que eres”, aseguró. “Es muy bonito encontrarse con una persona que tiene tanto talento y cuya calidad humana está a la par”, añadió.

Antoñito Molina también quiso destacar el aprendizaje que se lleva de esta experiencia junto a Orozco: “Lo que más me ha sorprendido es cómo hablas a los niños, cómo me hablas a mí... siento que estoy aprendiendo”, explicó. Además, quiso agradecer la acogida que ha recibido durante su paso por el programa: “La generosidad que ha mostrado todo el mundo conmigo ha sido increíble”.

El sábado, no te pierdas sus Asalto en La Voz Kids. ¡A las 22:00 horas en Antena 3!