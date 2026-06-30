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Los momentazos que han marcado el primer Asalto de La Voz Kids: ¡Vota por tu favorito!

La emoción, las actuaciones inolvidables y las primeras decisiones hacia la Semifinal dejaron una gala repleta de momentos para el recuerdo. ¿Con cuál te quedas?

Los momentazos que han marcado el primer Asalto de La Voz Kids: ¡Vota por tu favorito!

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Celia Gil
Celia Gil
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La primera noche de los Asaltos de La Voz Kids lo tuvo todo. Actuaciones capaces de poner los pelos de punta, decisiones muy difíciles, robos inesperados y emociones que traspasaron el escenario marcaron una gala en la que el nivel volvió a sorprender a coaches, asesores y espectadores.

Además de conocer a los primeros semifinalistas de la edición, la noche dejó momentos que ya forman parte de la historia del programa. Desde lágrimas imposibles de contener hasta gestos de complicidad y actuaciones memorables. Estos son algunos de los momentos más destacados del primer Asalto de La Voz Kids.

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Ranking de los primeros Asaltos de La Voz Kids

  1. 1

    Luis Fonsi cambia el destino de Triana con un robo decisivo

    Cuando parecía que Triana tendría que despedirse de su equipo, Luis Fonsi pulsó el botón de robo para incorporarla a su equipo. Un movimiento que convirtió a la talent en una de las grandes protagonistas de la noche y cambió por completo su destino en La Voz Kids.

  2. 2

    Orozco pide un selfie a Triana para no olvidar el momento

    La actuación de Triana dejó tan impresionado a Antonio Orozco que el coach quiso inmortalizar el momento de una forma muy especial. Nada más terminar, sacó el móvil y le pidió un selfie a la talent, protagonizando una de las imágenes más entrañables de la gala.

  3. 3

    Marco hace llorar a Ana Mena y consigue el pase a la Semifinal

    La interpretación de ‘In the stars’ volvió a demostrar el enorme talento de Marco. La actuación hizo llorar a Ana Mena, que terminó premiando al joven artista con el primer pase directo a la Semifinal de su equipo. Uno de los momentos más emotivos de toda la gala.

  4. 4

    Becky G se emociona con la actuación de una talent

    La actuación de Deyerid con ‘Amor eterno’ no solo conquistó a Ana Mena, también tocó una fibra muy personal de Becky G. La asesora no pudo contener la emoción al escuchar una canción que le recordó a sus raíces mexicanas y confesó que la música de ese país siempre consigue llegarle al alma.

  5. 5

    Edurne y Leire Martínez ponen en pie al público

    Coach y asesora compartieron escenario para interpretar ‘Tu nombre’ en una actuación cargada de energía y complicidad. El público respondió con una gran ovación a un dúo que se convirtió en uno de los grandes regalos musicales de la noche

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