Los momentazos que han marcado el primer Asalto de La Voz Kids: ¡Vota por tu favorito!

La primera noche de los Asaltos de La Voz Kids lo tuvo todo. Actuaciones capaces de poner los pelos de punta, decisiones muy difíciles, robos inesperados y emociones que traspasaron el escenario marcaron una gala en la que el nivel volvió a sorprender a coaches, asesores y espectadores.

Además de conocer a los primeros semifinalistas de la edición, la noche dejó momentos que ya forman parte de la historia del programa. Desde lágrimas imposibles de contener hasta gestos de complicidad y actuaciones memorables. Estos son algunos de los momentos más destacados del primer Asalto de La Voz Kids.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas