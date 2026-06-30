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Los momentazos que han marcado el primer Asalto de La Voz Kids: ¡Vota por tu favorito!
La emoción, las actuaciones inolvidables y las primeras decisiones hacia la Semifinal dejaron una gala repleta de momentos para el recuerdo. ¿Con cuál te quedas?
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La primera noche de los Asaltos de La Voz Kids lo tuvo todo. Actuaciones capaces de poner los pelos de punta, decisiones muy difíciles, robos inesperados y emociones que traspasaron el escenario marcaron una gala en la que el nivel volvió a sorprender a coaches, asesores y espectadores.
Además de conocer a los primeros semifinalistas de la edición, la noche dejó momentos que ya forman parte de la historia del programa. Desde lágrimas imposibles de contener hasta gestos de complicidad y actuaciones memorables. Estos son algunos de los momentos más destacados del primer Asalto de La Voz Kids.
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Ranking de los primeros Asaltos de La Voz Kids
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Luis Fonsi cambia el destino de Triana con un robo decisivo
Cuando parecía que Triana tendría que despedirse de su equipo, Luis Fonsi pulsó el botón de robo para incorporarla a su equipo. Un movimiento que convirtió a la talent en una de las grandes protagonistas de la noche y cambió por completo su destino en La Voz Kids.
- 2
Orozco pide un selfie a Triana para no olvidar el momento
La actuación de Triana dejó tan impresionado a Antonio Orozco que el coach quiso inmortalizar el momento de una forma muy especial. Nada más terminar, sacó el móvil y le pidió un selfie a la talent, protagonizando una de las imágenes más entrañables de la gala.
- 3
Marco hace llorar a Ana Mena y consigue el pase a la Semifinal
La interpretación de ‘In the stars’ volvió a demostrar el enorme talento de Marco. La actuación hizo llorar a Ana Mena, que terminó premiando al joven artista con el primer pase directo a la Semifinal de su equipo. Uno de los momentos más emotivos de toda la gala.
- 4
Becky G se emociona con la actuación de una talent
La actuación de Deyerid con ‘Amor eterno’ no solo conquistó a Ana Mena, también tocó una fibra muy personal de Becky G. La asesora no pudo contener la emoción al escuchar una canción que le recordó a sus raíces mexicanas y confesó que la música de ese país siempre consigue llegarle al alma.
- 5
Edurne y Leire Martínez ponen en pie al público
Coach y asesora compartieron escenario para interpretar ‘Tu nombre’ en una actuación cargada de energía y complicidad. El público respondió con una gran ovación a un dúo que se convirtió en uno de los grandes regalos musicales de la noche
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