De un pueblo de Sevilla a conquistar a los coaches en La Voz Kids: “No hay palabras”

Eduardo, conocido como ‘El Campanero’, se subió al escenario de La Voz Kids para interpretar ‘Tangos caleteros’ y demostró desde el primer momento el flamenco que lleva dentro.

Su actuación fue creciendo hasta conquistar por completo a los coaches, que no dudaron en rendirse a su voz: “¡Cómo canta!”, exclamaba Ana Mena durante la actuación.

Los cuatro coaches pulsaron el botón, logrando así el pleno, y su reacción ante la actuación del joven era clara: “Guau, Dios mío”, mientras Orozco destacaba: “Has cantado una letra muy bonita”.

Al terminar, la emoción era evidente en el plató. “No hay palabras para describir lo que hemos vivido con tu actuación”, aseguraba Ana Mena ante uno de los momentos más impactantes de la noche.

Pero si algo tenía muy claro Eduardo, era al equipo que quería irse: ¡Bienvenido al equipo Orozco!

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