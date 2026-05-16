A pesar de su increíble voz ningún coach se gira en La Voz Kids: “Estábamos esperando algo”

Desde el primer momento, demostró tener una voz con un timbre muy especial, pero en esta ocasión no logró convencer a los coaches. Oriol se subió al escenario de La Voz Kids para cantar ‘Jealous’ y cumplir su sueño.

Para el talent es su última oportunidad de entrar en La Voz Kids. A pesar de las primeras reacciones de los coaches a su Audición, ninguno pulsó el botón: “Estábamos esperando a que pasara algo más con ese bajo tan increíble que tienes”, le explicó Antonio Orozco.

El coach quiso ser sincero con su valoración y añadió: “La canción no ha ido a ningún otro sitio, y todos estábamos esperando a que pasara algo que no ha ocurrido”.

Un desenlace difícil para el talent, que lo dio todo sobre el escenario en su última oportunidad en La Voz Kids.

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