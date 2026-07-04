Minuto a minuto
La Voz Kids, en directo: Sigue la segunda noche de Asaltos con los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco
La segunda noche de Asaltos de La Voz Kids trae a los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco en una gala que promete emoción, espectáculo y, sobre todo, talento. ¡Síguela en directo!
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Los equipos de Luis Fonsi y de Antonio Orozco ya se preparan para protagonizar una noche histórica. Y es que los segundos Asaltos de La Voz Kids nos regalarán actuaciones memorables con momentos muy emotivos que my pocos podrán olvidar.
Por su parte, Edurne y Ana Mena tienen la oportunidad de robar a un talent cada una para llevarlo directamente a la semifinal. Recordemos que la semana pasada ya conocimos a sus primeros semifinalistas, Mia y Marco respectivamente; al igual que los robos de Fonsi (Triana) y Orozco (Skabum).
Así, los coaches, junto a sus asesores Melody y Antoñito Molina, tendrán que seleccionar a sus dos nuevos semifinalistas, a los talents que van a la zona de peligro de cara a los Asaltos finales y a aquellos que deben abandonar el programa, habiendo llegado ya muy lejos en esta edición. ¡No te pierdas el minuto a minuto!
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¡Preparados para la segunda noche de Asaltos!
Tras una gala cargada de emoción, la segunda noche de Asaltos promete seguir elevando el nivel de esta gran edición de La Voz Kids.
Esta vez serán los equipos de Luis Fonsi y de Antonio Orozco quienes lo darán todo sobre el escenario para tratar de hacerse un hueco en la semifinal.
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