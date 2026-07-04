La Voz Kids, en directo: Sigue la segunda noche de Asaltos con los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco

Los equipos de Luis Fonsi y de Antonio Orozco ya se preparan para protagonizar una noche histórica. Y es que los segundos Asaltos de La Voz Kids nos regalarán actuaciones memorables con momentos muy emotivos que my pocos podrán olvidar.

Por su parte, Edurne y Ana Mena tienen la oportunidad de robar a un talent cada una para llevarlo directamente a la semifinal. Recordemos que la semana pasada ya conocimos a sus primeros semifinalistas, Mia y Marco respectivamente; al igual que los robos de Fonsi (Triana) y Orozco (Skabum).

Así, los coaches, junto a sus asesores Melody y Antoñito Molina, tendrán que seleccionar a sus dos nuevos semifinalistas, a los talents que van a la zona de peligro de cara a los Asaltos finales y a aquellos que deben abandonar el programa, habiendo llegado ya muy lejos en esta edición. ¡No te pierdas el minuto a minuto!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas