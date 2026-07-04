Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Minuto a minuto

La Voz Kids, en directo: Sigue la segunda noche de Asaltos con los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco

La segunda noche de Asaltos de La Voz Kids trae a los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco en una gala que promete emoción, espectáculo y, sobre todo, talento. ¡Síguela en directo!

Los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco, protagonistas de la segunda noche de Asaltos: Sigue en directo La Voz Kids

Publicidad

Borja Tamayo
Actualizado:
Publicado:

Los equipos de Luis Fonsi y de Antonio Orozco ya se preparan para protagonizar una noche histórica. Y es que los segundos Asaltos de La Voz Kids nos regalarán actuaciones memorables con momentos muy emotivos que my pocos podrán olvidar.

Por su parte, Edurne y Ana Mena tienen la oportunidad de robar a un talent cada una para llevarlo directamente a la semifinal. Recordemos que la semana pasada ya conocimos a sus primeros semifinalistas, Mia y Marco respectivamente; al igual que los robos de Fonsi (Triana) y Orozco (Skabum).

Así, los coaches, junto a sus asesores Melody y Antoñito Molina, tendrán que seleccionar a sus dos nuevos semifinalistas, a los talents que van a la zona de peligro de cara a los Asaltos finales y a aquellos que deben abandonar el programa, habiendo llegado ya muy lejos en esta edición. ¡No te pierdas el minuto a minuto!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Ana Mena y Becky G en La Voz Kids

"No es el final, sino el comienzo": La Voz Kids lleva la emoción al límite en los Asaltos

EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
Borja Tamayo

¡Preparados para la segunda noche de Asaltos!

Tras una gala cargada de emoción, la segunda noche de Asaltos promete seguir elevando el nivel de esta gran edición de La Voz Kids.

Esta vez serán los equipos de Luis Fonsi y de Antonio Orozco quienes lo darán todo sobre el escenario para tratar de hacerse un hueco en la semifinal.

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

Los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco, protagonistas de la segunda noche de Asaltos: Sigue en directo La Voz Kids

La Voz Kids, en directo: Sigue la segunda noche de Asaltos con los equipos de Luis Fonsi y Antonio Orozco

Vanesa Romero, sobre su corto: “Hemos tocado un tema tabú sobre sexualidad a través de la comedia”

Vanesa Romero, sobre su corto: “Hemos tocado un tema tabú sobre sexualidad a través de la comedia”

Sergio Rojas, el joven de 16 años que ha construido un robot humanoide: "No va a ser un amigo, pero sí un acompañante"

Sergio Rojas, el joven de 16 años que ha construido un robot humanoide: "No va a ser un amigo, pero sí un acompañante"

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"
¡Y una de Joseba extra!

Las seis recetas de bonito de Karlos Arguiñano que siempre salen bien: fáciles, originales y muy jugosas

Así hemos vivido el minuto a minuto de la primera semifinal de Tu cara me suena
Imperdible

Así hemos vivido el minuto a minuto de la primera semifinal de Tu cara me suena

De Melody a Pastora Soler: descubre los retos de la segunda semifinal de Tu cara me suena
Gala 12 | Pulsador

De Melody a Pastora Soler: descubre los retos de la segunda semifinal de Tu cara me suena

Paloma San Basilio, Mecano, Camilo Sesto o Radiohead también serán algunos de los artistas y grupos imitados en la segunda final de Tu cara me suena.

María Parrado y J Kbello brillan en una gala llena de sorpresas, química y números sobresalientes
Gala 12 | Crónica

María Parrado y J Kbello brillan en una gala llena de sorpresas, química y números sobresalientes

La gaditana ha conseguido el triunfo de la gala, mientras que su compañero y amigo se ha convertido en el primer finalista de Tu cara me suena.

J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

J Kbello se convierte en el primer finalista de la edición: “Ha sido la mejor etapa de mi vida”

María Parrado gana la duodécima gala y cede su premio a Jesulín de Ubrique y María José Campanario

María Parrado gana la duodécima gala y cede su premio a Jesulín de Ubrique y María José Campanario

Pepa Romero debuta en Tu cara me suena con una hipnótica Marisol

Pepa Romero debuta en Tu cara me suena con una hipnótica Marisol

Publicidad