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¡Tú decides en directo quién pasa a la final! El próximo viernes, segunda semifinal de Tu cara me suena

Por primera vez en esta edición, la audiencia tendrá voz, y sobre todo voto, para decidir a los finalistas. El próximo viernes, en directo, segunda semifinal de Tu cara me suena.

¡Tú decides en directo quién pasa a la final! El próximo viernes, segunda semifinal de Tu cara me suena

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Julián López
Julián López
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Tras una primera semifinal de infarto, ya estamos listos para descubrir a los finalistas de la decimotercera edición de Tu cara me suena. Y tú tendrás mucho que ver en esta decisión.

J Kbello se ha consagrado como el primer finalista de la edición, y en la segunda semifinal conoceremos el nombre del resto de finalistas de una edición que ha estado muy potente e igualada en la parte alta de la clasificación.

El próximo viernes, a las 22.00 horas, vive en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena. ¡Tú decides quiénes acompañarán a J Kbello en la final!

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