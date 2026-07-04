¡Tú decides en directo quién pasa a la final! El próximo viernes, segunda semifinal de Tu cara me suena

Tras una primera semifinal de infarto, ya estamos listos para descubrir a los finalistas de la decimotercera edición de Tu cara me suena. Y tú tendrás mucho que ver en esta decisión.

J Kbello se ha consagrado como el primer finalista de la edición, y en la segunda semifinal conoceremos el nombre del resto de finalistas de una edición que ha estado muy potente e igualada en la parte alta de la clasificación.

El próximo viernes, a las 22.00 horas, vive en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena. ¡Tú decides quiénes acompañarán a J Kbello en la final!

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