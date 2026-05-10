Ana Mena arranca por todo lo alto en La Voz Kids con dos plenos

Ana Mena comenzó su aventura en La Voz Kids con fuerza, logrando incorporar a su equipo a Triana y Leo, ambos con pleno de coaches.

Triana abrió la noche conquistando a todos con su actuación por Rocío Jurado, mientras que Leo sorprendió con una potente interpretación que levantó a los coaches de sus asientos.

Dos incorporaciones clave que reflejan el gran inicio de Ana Mena en su estreno como coach, dejando claro que llega dispuesta a dar mucha guerra.

Equipo de Ana Mena de La Voz Kids 2026 | antena3.com

Equipo Ana Mena: Trina y Leo.