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Equipo Ana Mena

Ana Mena arranca por todo lo alto en La Voz Kids con dos plenos

La nueva coach debuta en el programa consiguiendo dos de las voces más destacadas de la noche.

Ana Mena arranca por todo lo alto en La Voz Kids con dos plenos

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Celia Gil
Publicado:

Ana Mena comenzó su aventura en La Voz Kids con fuerza, logrando incorporar a su equipo a Triana y Leo, ambos con pleno de coaches.

Triana abrió la noche conquistando a todos con su actuación por Rocío Jurado, mientras que Leo sorprendió con una potente interpretación que levantó a los coaches de sus asientos.

Dos incorporaciones clave que reflejan el gran inicio de Ana Mena en su estreno como coach, dejando claro que llega dispuesta a dar mucha guerra.

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Equipo de Ana Mena de La Voz Kids 2026 | antena3.com

Equipo Ana Mena: Trina y Leo.

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