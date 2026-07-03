Mundial 2026
Cuadro final del Mundial 2026: así están los cruces de octavos de final
Cuadro completo y eliminatorias de los octavos de final del Mundial 2026.
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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ha entrado en su fase decisiva y ya se han completado 13 de los 16 duelos de dieciseisavos de final. A falta del Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana, ya hay 13 selecciones en los octavos de final: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.
Los octavos de final se disputarán del 4 al 7 de julio y ya hay confirmados seis de las ocho eliminatorias: Paraguay vs Francia, Canadá vs Marruecos, Portugal vs España, Estados Unidos vs Bélgica, Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra. La ronda de octavos de final se completará con el Suiza vs Colombia - Ghana y el Argentina - Cabo Verde vs Australia - Egipto.
En el lado izquierdo del cuadro ya están confirmados los cuatro partidos de octavos de final: Paraguay vs Francia, Canadá vs Marruecos, Portugal vs España y Estados Unidos - Bélgica. El ganador del Paraguay - Francia se medirá en cuartos con el ganador del Canadá - Marruecos; mientras que el vencedor del Portugal . España se las verá con el ganador del Estados Unidos - Bélgica.
En el ladro derecho del cuadro del Mundial 2026 hay dos duelos de octavos de final confirmados: Brasil vs Noruega y México - Inglaterra. Los ganadores de esas dos eliminatorias se verán las caras en un duelo de cuartos de final. Por la parte inferior del ladro derecho solo Suiza ha logrado su billete para los octavos de final. El combinado helvético jugará su eliminatoria de 1/8 de final ante el ganador del Colombia - Ghana. El otro duelo de octavos de final por esa parte del cuadro final de la Copa del Mundo la jugarán los ganadores del Argentina - Cabo Verde y Australia - Egipto.
Fechas, horarios y eliminatorias de los octavos de final
Canadá vs Marruecos | 4 de julio / 19:00 horas
Paraguay vs Francia | 4 de julio / 23:00 horas
Brasil vs Noruega | 5 de julio / 22:00 horas
México - Inglaterra | 6 de julio / 02:00 horas
Portugal vs España | 6 de julio / 21:00 horas
Estados Unidos - Bélgica | 7 de julio / 02:00 horas
Argentina - Cabo Verde vs Australia - Egipto | 7 de julio / 18:00 horas
Suiza vs Colombia - Ghana | 7 de julio / 22:00 horas
Resultados de los 1/16 de final del Mundial 2026
Sudáfrica 0-1 Canadá
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1-1 Paraguay
Países Bajos 1-1 Marruecos
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Inglaterra 2-1 RD Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
España 3-0 Austria
Portugal 2-1 Croacia
Suiza 2-0 Argelia
Australia - Egipto 03/07 20:00
Argentina - Cabo Verde 04/07 00:00
Colombia - Ghana 04/07 03:30
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