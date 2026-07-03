Cuadro final del Mundial 2026: así están los cruces de octavos de final

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ha entrado en su fase decisiva y ya se han completado 13 de los 16 duelos de dieciseisavos de final. A falta del Australia vs Egipto, Argentina vs Cabo Verde y Colombia vs Ghana, ya hay 13 selecciones en los octavos de final: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica, Estados Unidos, España, Portugal y Suiza.

Los octavos de final se disputarán del 4 al 7 de julio y ya hay confirmados seis de las ocho eliminatorias: Paraguay vs Francia, Canadá vs Marruecos, Portugal vs España, Estados Unidos vs Bélgica, Brasil vs Noruega y México vs Inglaterra. La ronda de octavos de final se completará con el Suiza vs Colombia - Ghana y el Argentina - Cabo Verde vs Australia - Egipto.

En el lado izquierdo del cuadro ya están confirmados los cuatro partidos de octavos de final: Paraguay vs Francia, Canadá vs Marruecos, Portugal vs España y Estados Unidos - Bélgica. El ganador del Paraguay - Francia se medirá en cuartos con el ganador del Canadá - Marruecos; mientras que el vencedor del Portugal . España se las verá con el ganador del Estados Unidos - Bélgica.

En el ladro derecho del cuadro del Mundial 2026 hay dos duelos de octavos de final confirmados: Brasil vs Noruega y México - Inglaterra. Los ganadores de esas dos eliminatorias se verán las caras en un duelo de cuartos de final. Por la parte inferior del ladro derecho solo Suiza ha logrado su billete para los octavos de final. El combinado helvético jugará su eliminatoria de 1/8 de final ante el ganador del Colombia - Ghana. El otro duelo de octavos de final por esa parte del cuadro final de la Copa del Mundo la jugarán los ganadores del Argentina - Cabo Verde y Australia - Egipto.

Fechas, horarios y eliminatorias de los octavos de final

Canadá vs Marruecos | 4 de julio / 19:00 horas

Paraguay vs Francia | 4 de julio / 23:00 horas

Brasil vs Noruega | 5 de julio / 22:00 horas

México - Inglaterra | 6 de julio / 02:00 horas

Portugal vs España | 6 de julio / 21:00 horas

Estados Unidos - Bélgica | 7 de julio / 02:00 horas

Argentina - Cabo Verde vs Australia - Egipto | 7 de julio / 18:00 horas

Suiza vs Colombia - Ghana | 7 de julio / 22:00 horas

Resultados de los 1/16 de final del Mundial 2026

Sudáfrica 0-1 Canadá

Brasil 2-1 Japón

Alemania 1-1 Paraguay

Países Bajos 1-1 Marruecos

Costa de Marfil 1-2 Noruega

Francia 3-0 Suecia

México 2-0 Ecuador

Inglaterra 2-1 RD Congo

Bélgica 3-2 Senegal

Estados Unidos 2-0 Bosnia

España 3-0 Austria

Portugal 2-1 Croacia

Suiza 2-0 Argelia

Australia - Egipto 03/07 20:00

Argentina - Cabo Verde 04/07 00:00

Colombia - Ghana 04/07 03:30