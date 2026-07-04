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Tamara Falcó desvela la primera ‘mini crisis’ que sufrió con Íñigo Onieva en su luna de miel: “Eres una almeja, siempre cerrada”

La manera de ver las series de uno y otro provocó rozaduras en sus primeros días como marido y mujer.

Tamara Falcó, en El Hormiguero

Tamara Falcó desvela la primera ‘mini crisis’ que sufrió con Íñigo Onieva en su luna de miel: “Eres una almeja, siempre cerrada”

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Julián López
Julián López
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La última tertulia de actualidad de El Hormiguero antes de comenzar el verano ha estado protagonizada por, entre varios temas, el de las series de televisión. Un estudio ha revelado que las parejas que ven juntos la televisión son más propensos a desarrollar una relación más sólida, y los tertulianos han contado personalmente sus divertidas experiencias viendo series.

Juan del Val ha señalado que ve series tanto solo como en pareja con Nuria Roca, solo las que ella quiera, una postura que también defiende Tamara Falcó. La marquesa de Griñón ha confesado que ve con Íñigo Onieva series de “tíos mazados y muchas armas”, que son las que más le gustan a él, alternando con las series que a ella le gustan como ‘Sissi’.

Aunque el hecho de ver series juntos no es un momento que a Tamara le guste tanto ya que siente que no hablan. “A mí me gusta interactuar”, dice la tertuliana. Cristina Pardo le recomienda apagar la tele para hablar con él, “pero eso a Íñigo no le gusta”, comenta Tamara riéndose… ¡antes de reconocer que le obliga a hacerlo!

De hecho, la marquesa ha desvelado un incidente que pasó durante su luna de miel, una ‘mini crisis’ que ahora cuenta entre risas. “Eres una almeja, siempre cerrada”, cuenta Tamara que le dijo a Íñigo, y él no se quedó callado: “Y tú eres plancton”.

Tras esta confesión, Tamara Falcó ha señalado que ver una serie no es un momento para hablar con tu pareja y que te une mucho. “Yo necesito hablarlo todo”, comenta la marquesa de Griñón. ¡Dale play al vídeo y no te pierdas este momentazo!

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