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Un apoyo para Ágata

Celia Freijeiro interpreta a Celia en Ágata y Lola: “Es la terapeuta de Ágata”

La actriz da vida a uno de los personajes que tratan directamente con Ágata su condición y, además, mantiene una relación de amistad con ella.

Celia Freijeiro interpreta a Celia en Ágata y Lola: “Es la terapeuta de Ágata”

Celia Freijeiro interpreta a Celia en Ágata y Lola: “Es la terapeuta de Ágata”

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Patri Bea
Patri Bea
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Celia Freijeiro interpreta a un personaje con su mismo nombre en Ágata y Lola, la nueva serie que llega el 12 de julio a atresplayer. Da vida a una terapeuta que también mantiene una relación de amistad con Ágata.

“Es la coordinadora de la terapia de Ágata”, nos explica la actriz. Allí es donde se conocen la joven y Celia y, a raíz de ahí, comienzan una relación más cercana dónde se desahogan sobre sus temas personales.

Celia siempre intenta darle los mejores consejos a Ágata y la joven confía mucho en ella. ¡Descubre más sobre su personaje en el vídeo de arriba y a partir del 12 de julio en atresplayer!

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