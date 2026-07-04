Confesiones tras los fogones
Vanesa Romero, sobre su corto: “Hemos tocado un tema tabú sobre sexualidad a través de la comedia”
La directora del cortometraje nominado a un Goya ha querido destacar la importancia de la sexualidad a partir de los 70 años de edad, el tema principal del corto.
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“Parece que ya a partir de esa edad no hay sexualidad”, reconoce Vanesa Romero. Por este motivo, dado que en muchas ocasiones se ha convertido en un tema tabú, la directora ha creado un corto en el que este tema se trata desde el humor.
Pero se ve que hacer cine no es lo único que se le da bien a Vanesa Romero, porque hoy ha demostrado ser toda una profesional también en la cocina junto a Joseba Arguiñano.
Y es que la actriz ha confesado que le encanta el salmón en papillote, y el pescado en general. Algo que le viene de familia porque, tanto su padre como su hermano, se dedican al oficio del pescado. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Vanesa Romero!
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